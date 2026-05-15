„Ég veit ekki al­veg hvernig stendur á þessu“

Eiður Þór Árnason skrifar
Tilkynningin barst úr Breiðholti.

Allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á níunda tímanum vegna gruns um eld í ruslageymslu í Jórufelli í Efra-Breiðholti í Reykjavík. Þegar fyrstu dælubílar komu á staðinn reyndist enginn eldur vera á staðnum.

„Það var bara allt afturkallað. Þetta reyndist ekki vera neitt,“ segir Pálmi Hlöðversson varðstjóri. Enginn reykur hafi verið sjáanlegur á staðnum. „Ekki neitt. Bara núll. Mjög merkilegt,“ bætir hann við. Það sé sjaldan sem svo mikið misræmi sé milli útkalls og raunveruleika á vettvangi. Allur sé þó varinn góður. Fjórar stöðvar voru sendar á vettvang.

„Ég veit ekki alveg hvernig stendur á þessu.“ Mögulega hafi verið um misskilning að ræða. „Bara eitthvað verið að fabúlera.“ Pálmi vill ekki taka svo djúpt í árinni að mögulega hafi verið um blekkingu að ræða. „Ég veit það ekki. Það hljómaði ekki þannig.“

