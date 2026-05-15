Starfsmaður á hjúkrunarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum hefur verið ákærð fyrir að hafa tekið debetkort af vistmanni og greitt fyrir vörur og þjónustu að andvirði ríflega 1,2 milljóna íslenskra króna. Þannig er henni gert að hafa misnotað stöðu sína en vistmaðurinn er í dómnum sagður vera með vitræna skerðingu, vangetu til þess að átta sigá fjármálum og háður ákærðu um þjónustu.
Málið var höfðað með ákæru lögreglustjórans á Vestfjörðum í febrúar síðastliðnum en konan starfaði sem ummönnunaraðili á hjúkrunar- og dvalarheimilinu. Hefur hún játað að hafa þegið debetkortið og notað það í eigin þágu fjörutíu og átta sinnum.
Tók hún meðal annars út pening í hraðbanka, keypti sér pítsu, fór í sund og verslaði í húsgagnavöruversluninni IKEA. Alls var rúm milljón og tvö hundruð þúsund tekin af bankareikningi mannsins en svo virðist sem konan hafi tekið kortið með sér erlendis. Var stærsta eingreiðslan af kortinu stíluð á sólgleraugnaverslun í Portúgal, en hún hljóðaði upp á ríflega hundrað og sextíu þúsund krónur.
Vistmaðurinn hefur verið sviptur fjárræði en lögmaður hans fer fram á að konunni verði gert að greiða brotaþola skaðabætur að fjárhæð 1.199.766 krónur auk vaxta. Einnig er farið fram á að sú ákærða greiði málskostnað brotaþola.
Líkt og fyrr segir hefur konan játað brot sitt skýlaust og er í dómnum greint frá því að brotið sé tvíhliða þar sem „ákærða hafi einhliða misnotað sér aðstöðu sína og trúnað til þess að afla sér fjárvinnings á kostnað brotaþola“.
Með tilliti til játningar ákærðu og viðurkenningar á bótaskyldu gagnvart brotaþola hefur konan verið dæmd í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi og henni gert að greiða brotaþola rétt tæpa eina og hálfa milljón sem og þóknun skipaðs verjanda síns sem er um tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur.