Töluvert fleiri hafa kosið utankjörfundar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar en þær síðustu eða um þrjátíu þúsund manns.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hófst 17. apríl og segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu hana hafa gengið vel.
„Þegar við lokuðum í gær höfðu 19.476 kosið hjá okkur frá 17. apríl og í gær kusu 3.024 hjá sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu og þetta er mikil aukning. Þetta er um 38% aukning frá því í sveitarstjórnarkosningum 2022 og hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum hafa kosið í gær, þegar lokað var, 29.304, sem er líka mun meira en í síðustu kosningum.“
Erfitt sé að segja til um hvað skýri þessa auknu þátttöku en mögulega hafi frídagurinn í gær haft áhrif á að fleiri séu á faraldsfæti. Opið verður hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan níu í kvöld. Á morgun verður svo hægt að greiða atkvæði þar utan kjörstaðar.
„Við erum síðan með opið á morgun á milli tíu og sautján fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild og það er rétt að taka það fram að þeir sem kjósa hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og eru ekki með lögheimili þar þurfa að koma atkvæðinu sínu til skila sjálfir og bera ábyrgð á því.“
Undirbúningur fyrir morgundaginn er í fullum gangi og segir Eva Bryndís Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík, allt ganga vel og vera á áætlun.
„Starfsfólk er í óðaönn við að setja alla kjörstaði upp, þetta eru náttúrulega margir kjörstaðir og margar kjördeildir, þannig að það er alveg nóg að gera.“
Kjörstaðir verða opnaðir klukkan níu í fyrramálið.
„Ég myndi brýna fyrir kjósendum til dæmis að hafa með sér skilríki og svo ef kjósandinn ætlar sér að strika út eitthvað nafn á einhverju framboði að gera það á þeim lista sem hann kýs, vegna þess að annars ertu að ógilda seðilinn.“
Hún segir dæmi um að útstrikanir hafi haft áhrif í fyrri kosningum. Misjafnt sé þó hversu margar útstrikanir þurfi til að þær hafi áhrif á röð frambjóðenda.
„Erfitt að segja nákvæmlega um prósentu af því. Kannski fer það svolítið eftir því hvaða sæti og hvað viðkomandi framboð fær mörg atkvæði í heildina og hvernig þetta, til þess að þetta hafi áhrif, þannig að það er svolítið flókið að segja eitthvað afgerandi um það hvað það þarf mikið af útstrikunum til þess að það hafi áhrif. En stutta svarið er það þarf mikið.“