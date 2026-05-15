Í hádegisfréttum fjöllum við um nýja Maskínukönnun þar sem væntanlegir kjósendur í Reykjavík eru spurðir út í hverskonar meirihluta þeir vilji sjá að kosningum loknum.
Við rýnum í tölurnar með stjórnmálafræðingnum Gunnari Sigurðarsyni sem verður fréttastofunni til halds og trausts í kosningasjónvarpi annað kvöld.
Þá tökum við stöðuna á utankjörfundaratkvæðagreiðslunni en þar er kjörsókn mun betri en var fyrir síðustu sveitarstjórnakosningar.
Að auki segjum við frá nýrri skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um notkun nikótínpúða og heyrum í fulltrúa Landlæknis.
Í íþróttunum fjöllum við um körfuboltaleikinn í kvöld þar sem Grindavík getur tryggt sér sigur á heimavelli.