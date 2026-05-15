„Auðvitað, við erum langbesti flokkurinn.“

Það er ekki bara kosið á morgun því nemendur í Dalskóla héldu kosningar í dag þar sem kosið var um stefnuskrár flokka sem nemendur höfðu stofnað. Meðal stefnumála var að hafa frítt í strætó auk kröfu um að nemendum væri kennt á lífið sem tekur við að skólagöngu lokinni.
Nemendur í 10. bekk hafa undanfarið unnið verkefni tengt kosningum. Í dag var komið að nemendum að kynna sín stefnumál en hluti af verkefninu var að stofna sinn eigin stjórnmálaflokk.
Þegar fréttastofa leit við í Dalskóla fyrr í dag stóðu yfir kosningar og að sjálfsögðu það sem er ómissandi á kjördag, sjálft kosningakaffið.
„Markmiðið er að kynna fyrir þeim stjórnmálin, formið og lýðræðið, við fjöllum svolítið um lýðræðið. Setja þetta upp í þetta form og það er gaman að það eru kosningar á morgun. Þau eru að setja sig í þessar stellingar og tala við kjósendur sem eru þá 8. og 9. bekkur,“ segir Jóna Hildur Bjarnadóttir deildarstjóri unglingastigs í Dalskóla.
Nemendur þurftu að útbúa kynningarefni um sín framboð, framleiða myndbönd og búa til reikninga á samfélagsmiðlum með það að markmiði að ná til sem flestra kjósenda.
Hvað var það sem þið voruð að berjast fyrir?
„Við viljum fá frítt í strætó fyrir alla námsmenn. Við viljum að krökkum í grunnskóla sé kennt hvernig lífið er eftir skóla, með skatta og alls konar þannig,“ sagði Rebekka Ósk Elmarsdóttir nemandi í 10. bekk.
Hún hafði þá nýlega lokið við að kynna verkefni sitt fyrir samnemendum sínum í hátíðarsal skólans.
Hvað þarf maður að gera til að ná í atkvæðin?
„Maður þarf að koma með góð loforð,“ segir Mikael Hrafn Loftsson sem einnig er í 10. bekk.
„Maður þarf að sýna sig almennilega og líka bara vera góð manneskja, jákvæður og að fólk geti séð þig sem leiðtoga.“
Rebekka og Mikael viðurkenna að þau hafi ekki mikið fylgst með umræðum fyrir sveitastjórnarkosningar á morgun en gætu hugsað sér framtíð í stjórnmálum.
„Kannski þegar ég verð eldri, þá er ég kominn á það stig að mig langar að gera breytingar. Þannig að mér líst alveg á stjórnmál,“ segir Mikael.
„Ef ég væri í pólitík þá myndi mér líða svo vel ef ég væri að breyta einhverju, ef ég væri að breyta einhverju sem mér fyndist skipta máli,“ bætir Rebekka við.
Mikael er ekki í vafa um að hans flokkur fái góða kosningu.
„Auðvitað, við erum langbesti flokkurinn.“