Vara við fölsuðu Xanax í dreifingu

Lögreglan og heilbrigðisráðuneytið vara við því að hættulegt efni sé í umferð. Þar er um að ræða falsað Xanax eða Alprazólma, sem er kvíðalyf, og hefur verið sett á gul viðvörun vegna þessa.
Slíkar viðvaranir eru gefnar út varðandi lyf eða fíkniefni sem geta ógnað lífi og heilsu fólks.
Þetta lyf hefur verið selt í hylkjaformi, í samsettum hvítum hylkjum, en Xanax eru töflur. Þá er falsaða lyfið sagt innihalda medetomidín, sem er mjög sterkt slævandi lyf. Það er sagt um tvö hundruð sinnum sterkara en xýlazín sem notað er sem dýralyf hér á landi.
Falsaða lyfinu fylgir mikil hætta á ofskömmtun og önnur áhrif en þau sem búast má við af raunverulegu Xanax.
Falsaða lyfið getur einnig valdið lækkuðum hjartslætti, lágum blóðþrýstingi, svima, skertri hreyfigetu, ruglástandi, ógleði, minnisleysi, syfju og skertri meðvitund í langan tíma.
„Áhrif medetómidíns geta valdið því að það hægist á öndun og hjartslætti, sem gerir ofskömmtun hættulega og flókna í meðferð. Medetómidín getur sérstaklega verið hættulegt fyrir hjartað, en efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Þetta falsaða Xanax hylki inniheldur hvorki efnið alprazólam né neitt annað bensódíazepín. Þótt falsaðar Xanax-töflur innihaldi oft bensódíazepín, reyndist virka efnið í þessu tilfelli vera eingöngu medetómidín,“ segir á vef ráðuneytisins.
Fólk sem telur sig hafa neytt þessara lyfja er hvatt til að leita sér hjálpar og vera ekki eitt.