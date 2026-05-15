Gæslu­varð­hald fósturföðurins fram­lengt um tvær vikur

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar málið. Vísir/Vilhelm

Gæsluvarðhald yfir manni, sem grunaður er um að hafa brotið ítrekað kynferðislega á fósturbarni sínu, hefur verið framlengt til 29. þessa mánaðar. 

Grein var frá því í gær að fertugur karlmaður hefði verið handtekinn um helgina á Suðurnesjum, vegna gruns um að hann hefði brotið ítrekað á barni sem var í fóstri á heimili hans. 

Bjarney Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurnesjum, segir í svari við fyrirspurn Vísis að maðurinn hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þann 12. maí til dagsins í dag. Lögreglan hafi í dag fengið gæsluvarðhaldið framlengt til 29. maí.

Hann hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmun. „Rannsókn málsins miðar vel áfram enda í algjörum forgangi. Rannsókn er engu síður á viðkvæmu stigi.“

