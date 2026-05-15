Lög­reglu­menn „búnir að fá sig full­sadda“ af nagladekkjum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Bílum á nagladekkjum fækkar í umferðinni með hækkandi sól. Enn eru þó einhverjir sem eiga eftir að skipta þegar maí er hálfnaður.

Nóttin var róleg hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en sjö voru þó kærðir fyrir að vera enn á nagladekkjum. Segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar að lögreglumenn í miðborginni og nágrenni séu „búnir að fá sig fullsadda af nagladekkjanotkun“.

Lögregla rannsakar einnig innbrot á veitingastað en ekki er vitað nákvæmlega hvað var tekið. Þá var lögregla kölluð til vegna gruns um innbrot en eftir mikla leit reyndist hinn grunaði vera gestur í húsinu.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum.

