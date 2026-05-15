Frambjóðendur nýttu tækifærið og spurðu um aldraða, muninn á því að vera í minni- og meirihluta og um gæluverkefni borgaryfirvalda þegar þeir fengu tækifæri til að spyrja hver annan spurninga í oddvitakappræðum Sýnar í Reykjavík á miðvikudaginn.
Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalistaflokksins, byrjaði á því að spyrja Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, um kaup á Félagsbústöðum og mögulega hópa sem geti verið að „svindla á kerfinu“.
„Þetta eru okkar viðkvæmustu hópar sem eru loksins komnir í húsnæðisöryggi, eru búnir að setja sér rætur og eru að skapa sér líf. Hvernig getum við treyst ykkur til að viðhalda félagslega kerfinu og að treysta fólki húsnæðisöryggi sem er í þessari stöðu?“.
Hildur sagði Sjálfstæðisflokkinn alltaf hafa staðið með félagslega húsnæðiskerfinu og Félagsbústöðum en þau hefðu áhyggjur af rekstri félagsins. Hann standi í járnum í dag og það hafi komið fram í gögnum sem flokkurinn hefur kallað eftir að það sé ákveðinn hópur, ekki stór hópur, inni í Félagsbústöðum sem sé með yfir eina eða tvær milljónir í mánaðarlaun sem búi í félagslega kerfinu.
„Á meðan kannski einstæðar mæður bíða með börnin sín á biðlista. Við viljum laga þetta. Við viljum styðja fólk sem það getur aftur til sjálfshjálpar og þeir sem það geta, við viljum gefa þeim kost á að kaupa sínar eignir,“ segir Hildur og að flokkurinn sé ósammála því módeli sem hafi verið byggt upp fyrir félagsbústaði. Það sé ósjálfbært.
Guðmundur Ingi spurði Ara Edwald, oddvita Miðflokksins, hvort þau ætluðu að berjast „af sama krafti á móti bættum kjörum eldri borgara“ í Reykjavík eins og þau hafa gert á þingi og var þá að vísa til mótstöðu flokksins gegn breytingum á tengingu bóta við launavísitölu. Ari sagði spurninguna undarlega setta upp og að hann væri að vísa til umdeildra breytinga á bótakerfinu.
„Miðflokkurinn í Reykjavík mun berjast mjög fyrir bættum kjörum eldri borgara í Reykjavík,“ svaraði Ari og að stefnu um það væri að finna í þeirra stefnumálum. Til dæmis vilji flokkurinn að eldri borgarar geti búið heima eins lengi og þeir vilja og geta og gefa þeim afslátt af fasteignagjöldum.
Kristinn Jón Ólafsson, oddviti Pírata, spurði Björgu um orðræðu Viðreisnar um að borgin ætti að láta af gæluverkefnum og fara aftur í kjarna sinn. Hún nefndi þrjú gæluverkefni sem hún myndi vilja skera niður. Það fyrsta sem Björg nefndi var leikskólinn Brákarborg en honum þurfti að loka vegna hönnunargalla fyrir um ári síðan og hann er enn ekki opinn börnum. Í öðru lagi nefndi Björg stækkun selalaugarinnar og í þriðja lagi blað um tilmæli um barnaafmæli.
Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, spurði Silju Sóleyju um ferð eins stjórnarmeðlimar til Norður-Kóreu. Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalista í borginni, sagði spurningu Einars Þorsteinssonar, fyrrverandi borgarstjóra og oddvita Framsóknar, um Norður-Kóreu heimsókn félagsmanns Sósíalista vera fáránlega. Hún sagði ekki hægt að bendla flokkinn við ríki líkt og Norður-Kóreu og að spurning Einars væri „strámaður“. Fjallað var um spurninguna sérstaklega í fréttinni að neðan.
Ari spurði Björgu um skattahækkanir og hvort flokkurinn ætlaði að hækka skatta í borginni eins og hann hefur gert í ríkisstjórn. Björg svaraði þessu og benti Ara á að útsvar væri í hámarki í Reykjavík auk þess sem hún ætlaði að lækka skatta á atvinnuhúsnæði.
Björg spurði Sönnu um muninn á að vera í minnihluta og meirihluta. Sanna sagði helsta muninn aðgengi að upplýsingum og aðstöðu. Hún hafi eftir að hún komst í meirihluta komist að fundarherbergjum í ráðhúsinu sem hún hafi áður ekki vitað af.
Sanna spurði Björgu hverju hún væri stoltust af í meirihlutasamstarfi Viðreisnar síðustu tvö kjörtímabil, til ársins 2025. Björg sagðist stolt af verkum Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur oddvita Viðreisnar og Pawel Bartoszek, fyrrverandi borgarfulltrúa. Ánægðust sé hún með eigendastefnu í B-hluta og að það hafi verið sett upp mælaborð í stjórnsýslunni.
„Það er ekki hægt að átta sig á stöðunni ef það er ekki mælaborð.“
Pétur spurði Hildi um aldraða og öryrkja og spurði hvort hún styðji við frekari einkavæðingu á þjónustu við aldraða eða hvort hún vilji halda áfram uppbyggingu í þeirra þágu. Hildur svaraði og sagði að hún þyrfti reglulega að útskýra einkavæðingu fyrir Samfylkingarfólki. Það sé ekki sama að einkavæða og auka einkarekstur. Hún styðji uppbyggingu í samráði við hið opinbera en einnig í samvinnu við einkaaðila. Þá sagði hún flokk sinn vilja fjölga íbúðum og þjónustukjörnum og bæta þjónustu við þennan hóp með mörgum leiðum og nefndi til dæmis upphitaða stíga.
Hildur spurði svo að lokum Einar um meirihlutasamstarf og hvað hann teldi að myndi batna færi hann í meirihlutasamstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Einar sagði pólitískar línur liggja fyrir og að hann hefði kynnst því af eigin raun að vinna með flokkum sem ekki deildu hans pólitísku sýn.
„Það var rosalega erfitt og það endaði með því að við sprengdum meirihluta. Það var ekki auðveld ákvörðun og hún var tekin að vandlega ákvörðuðu máli,“ sagði hann og að hann hefði metið hagsmuni íbúa betur en valdastólana. Hann sagðist telja þörf á nýju upphafi með nýjum flokkum. Þannig sé ákallið og hann voni að það takist eftir kosningar.
