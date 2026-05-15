Háskólinn á Bifröst hefur ráðið Arndísi Önnu K. Gunnarsdóttur, fyrrverandi alþingismann, til starfa sem lektor við lagadeild háskólans.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Arndís Anna búi yfir áralangri reynslu af kennslu og rannsóknum á sviði lögfræði, einkum í tengslum við mannréttindi, fólksflutninga og ýmis samskipti borgara og ríkisvalds. Hún hafi starfað við og rannsakað þessi málefni á Íslandi, í Belgíu og í Frakklandi.
Hún hafi víðtæka starfsreynslu úr stjórnsýslu, lögmennsku og akademíu, hún hafi starfað sem lögfræðingur hjá Rauða krossinum á Íslandi, hjá ráðuneytum og stofnunum og sem sjálfstætt starfandi lögmaður. Auk þess hafi hún setið á Alþingi á árunum 2021 til 2024.
Arndís Anna hafi lokið meistaranámi í lögfræði frá Háskóla Íslands, LL.M. gráðu í mannréttindum og þjóðarétti frá KU Leuven í Belgíu og stundað doktorsnám í mannréttindum við Háskólann í Strassborg á árunum 2017 til 2020.
Í frítíma sínum sinni Arndís fjölbreyttum áhugamálum, meðal annars ýmsum félagsstörfum, auk þess að syngja í kór Hallgrímskirkju.
„Það er mikill fengur fyrir Háskólann á Bifröst að fá Arndísi Önnu til liðs við sig. Þekking og reynsla hennar á sviði lögfræði og mannréttinda mun án efa verða mikill styrkur fyrir lagadeildina og skólann í heild“ er haft eftir Hauki Loga Karlssyni deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst.