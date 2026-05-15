Skálm­öld hafði betur fyrir dómi

Árni Sæberg skrifar
Skálmöld og Sinfóníuhljómsveit Íslands héldu tónleika í Hörpu í nóvember 2013 og upptökur af tónleikunum leiddu til dómsmáls. Skálmöld

Meðlimir Skálmaldar hafi lagt útgáfufyrirtækið Öldu music í deilu um út­gáfurétt á plötunni með upp­tökum frá tón­leikum Skálmaldar og Sin­fóníu­hljómsveitar Ís­lands.

Meðlimir Skálmaldar, þeir Baldur Ragnars­son, Gunnar Bene­dikts­son, Snæbjörn Ragnars­son, Björg­vin Sigurðs­son, Jón Geir Jóhanns­son og Þráinn Árni Bald­vins­son, kröfðust þess að Alda Music viður­kenndi að út­gáfurétturinn á plötunni Skálm­öld og Sin­fó til­heyrði þeim, enda væri litið svo á að út­gáfuréttur Öldu væri útrunninn. Aðalmeðferð í málinu fór fram um miðjan apríl.

Tón­leika­upp­takan á plötunni var gerð á feyki­vinsælum tón­leikum Skálmaldar og Sin­fóníu­hljómsveitarinnar 2013 og kom út í desember það ár. Tón­leikarnir hlutu Ís­lensku tón­listar­verð­launin sem tón­listar­viðburður ársins, auk þess sem platan, sem seldist í yfir 7000 ein­tökum, var til­nefnd sem plata ársins.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp á miðvikudag, segir að Öldu hafi ekki tekist sönnun um að félagið fari með útgáfurétt að hljómplötunni á grundvelli framsals frá Skálmöld, hvað sem öllu kann að líða um fyrri umsýslu félagsins með þann útgáfurétt og grundvöll hennar. 

Sena fór áður með útgáfurétt plötunnar en Alda var stofnuð árið 2016 og tók þá við öllum útgáfurétti, upptökurétti, dreifingarsamningum og útgáfum Senu.

„Samkvæmt þeim lagareglum og viðmiðum á sviði höfundaréttar sem gilda um framsal höfundaréttar, þar á meðal útgáfurétt, verður stefndi að bera hallann af sönnunarskorti um þetta. Af sömu reglum leiðir að líta verður svo á að öðru jöfnu að útgáfurétturinn hvíli þá nú í höndum stefnenda og hefur þar jafnframt verið hafnað öðrum málsástæðum eða röksemdum stefnda gegn viðurkenningarkröfu stefnenda um útgáfurétt þeirra að hljómplötunni,“ segir í dóminum.

Kröfum Skálmaldarmanna um skaðabætur var aftur á móti vísað frá dómi þar sem ekki var sýnt fram á að þeir hefðu orðið fyrir tjóni. Þá var Alda sýknuð af kröfum þeirra um miskabætur.

