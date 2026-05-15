Meðlimir Skálmaldar hafi lagt útgáfufyrirtækið Öldu music í deilu um útgáfurétt á plötunni með upptökum frá tónleikum Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Meðlimir Skálmaldar, þeir Baldur Ragnarsson, Gunnar Benediktsson, Snæbjörn Ragnarsson, Björgvin Sigurðsson, Jón Geir Jóhannsson og Þráinn Árni Baldvinsson, kröfðust þess að Alda Music viðurkenndi að útgáfurétturinn á plötunni Skálmöld og Sinfó tilheyrði þeim, enda væri litið svo á að útgáfuréttur Öldu væri útrunninn. Aðalmeðferð í málinu fór fram um miðjan apríl.
Tónleikaupptakan á plötunni var gerð á feykivinsælum tónleikum Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitarinnar 2013 og kom út í desember það ár. Tónleikarnir hlutu Íslensku tónlistarverðlaunin sem tónlistarviðburður ársins, auk þess sem platan, sem seldist í yfir 7000 eintökum, var tilnefnd sem plata ársins.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp á miðvikudag, segir að Öldu hafi ekki tekist sönnun um að félagið fari með útgáfurétt að hljómplötunni á grundvelli framsals frá Skálmöld, hvað sem öllu kann að líða um fyrri umsýslu félagsins með þann útgáfurétt og grundvöll hennar.
Sena fór áður með útgáfurétt plötunnar en Alda var stofnuð árið 2016 og tók þá við öllum útgáfurétti, upptökurétti, dreifingarsamningum og útgáfum Senu.
„Samkvæmt þeim lagareglum og viðmiðum á sviði höfundaréttar sem gilda um framsal höfundaréttar, þar á meðal útgáfurétt, verður stefndi að bera hallann af sönnunarskorti um þetta. Af sömu reglum leiðir að líta verður svo á að öðru jöfnu að útgáfurétturinn hvíli þá nú í höndum stefnenda og hefur þar jafnframt verið hafnað öðrum málsástæðum eða röksemdum stefnda gegn viðurkenningarkröfu stefnenda um útgáfurétt þeirra að hljómplötunni,“ segir í dóminum.
Kröfum Skálmaldarmanna um skaðabætur var aftur á móti vísað frá dómi þar sem ekki var sýnt fram á að þeir hefðu orðið fyrir tjóni. Þá var Alda sýknuð af kröfum þeirra um miskabætur.