Innviðaráðuneytið hefur ógilt íbúakosningar um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps sem fóru fram í mars vegna ágalla. Sveitarstjórnir beri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kosning fari fram en ljóst sé að kosið verði til sveitarstjórna í báðum sveitarfélögum á morgun.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þar segir að það sé niðurstaða innviðaráðuneytisins að ágalli hafi verið á framkvæmd íbúakosninganna í Árneshreppi þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði á áður auglýstum opnunartíma.
„Kjósendur verði að geta treyst því að kjörstaðir séu að jafnaði opnir á auglýstum opnunartíma. Ekki var talið að unnt væri að útiloka að hið takmarkaða aðgengi að kjörstað hafi dregið úr kosningaþátttöku í Árneshreppi. Það er mat ráðuneytisins að um verulegan ágalla sé að ræða sem valdi ógildingu íbúakosninganna.“
Ennfremur segir í tilkynningunni að ráðuneytinu hafi borist kæra vegna íbúakosningarinnar í apríl innan lögmælts kærufrests. Meðan kæran hafi verið til meðferðar í ráðuneytinu hafi ekki verið unnt að staðfesta sameiningu sveitarfélaganna.
„Þá rann einnig út framboðsfrestur til sveitarstjórnarkosninga og kosning hófst formlega samkvæmt kosningalögum. Það þýðir að ljóst hefur verið um nokkurt skeið að kosningar færu fram í hvoru sveitarfélagi fyrir sig á morgun 16. maí.“
Segir að reglugerð um íbúakosningar sveitarfélaga kveði á um það að ef kosning sé úrskurðuð ógild skuli fara fram ný íbúakosning, svokölluð uppkosning. Um sé að ræða endurtekningu á fyrri kosningu með sömu kjörskrá, sveitarstjórnum sveitarfélaganna beri að ákveða í sameiningu hvenær uppkosning fari fram.