Icelandair aflýsti í kvöld fraktflugi frá Keflavíkurflugvelli til Liege í Belgíu vegna skorts á flugmönnum. Boeing 767 fraktþotan átti að fara í loftið klukkan 20:20 í kvöld. Þetta er í þriðja sinn á rúmri viku sem ferð flugfélagsins er aflýst vegna áhafnarskorts og þá hefur öðru áætlunarflugi verið seinkað af sömu ástæðu.
Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá. Forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn um að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður Icelandair við Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA). Formaður félagsins hefur hafnað þessu.
Áætlunarflugi Icelandair til Kaupmannahafnar var aflýst 5. maí og ferð til Seattle þremur dögum síðar. Þá var flugi Icelandair frá Keflavíkurflugvelli til Brussel í Belgíu seinkað um rúma tvo tíma 11. maí vegna forfalla hjá áhöfn.
Kjarasamningar FÍA við Icelandair féllu úr gildi í lok september og er kjaradeila þeirra komin inn á borð ríkissáttasemjara. Samningar eru sömuleiðis lausir við flugvirkja og flugþjóna.
Icelandair segir að þótt FÍA fullyrði að engar aðgerðir séu hafnar sem tengist kjaraviðræðum bendi margt til þess að um óformlegar aðgerðir sé að ræða, eftir nánari skoðun flugfélagsins. Vísbendingar séu um samantekin ráð og hefur Bogi Nils Bogason, forstjóri félagsins, kallað eftir því að allir aðilar sýni ábyrgð.
Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, hefur sagt af og frá að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Félagið hafi um árabil varað við því að viðvarandi ástand líkt og nú geti komið upp vegna gríðarlegs álags á hóp flugmanna.
„Þegar álagið er svo mikið þá er hætt við því að þessi sveigjanleiki, sem er sennilega það verðmætasta sem við hjá Icelandair eigum, að hann verði ekki eins aðgengilegur og áður hefur verið,“ sagði Jón Þór á mánudag. Hann hafnaði fullyrðingum Boga um að kröfur flugmanna í kjaraviðræðunum séu óraunhæfar.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Icelandair segir að þótt Félag íslenskra atvinnuflugmanna fullyrði að engar aðgerðir sé hafnar sem tengist kjaraviðræðum bendi margt til þess að um óformlegar aðgerðir sé að ræða, eftir nánari skoðun flugfélagsins. Vísbendingar séu um samantekin ráð og kallar forstjóri félagsins eftir því að allir aðilar sýni ábyrgð.
Flugi Icelandair frá Keflavíkurflugvelli til Brussel í Belgíu seinkaði um rúma tvo tíma í morgun vegna forfalla hjá áhöfn. Frá þessu er greint á vef Ríkisútvarpsins en þar er haft eftir Guðna Sigurðssyni, upplýsingafulltrúa Icelandair, að hluti áhafnar hafi forfallast og ekki hafi verið bætt við á bakvakt.
Flugi Icelandair til Seattle var aflýst í gærkvöldi með skömmum fyrirvara vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Upplýsingafulltrúi Icelandair segist ekki vita af verkfallsaðgerðum en þetta er í annað sinn í vikunni sem flugi er skyndilega aflýst vegna mönnunar.
Forstjóri Icelandair telur ekki líkur á því að áhafnarskortur sem leiddi til þess að flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst í dag tengist kjaraviðræðum við flugmenn og flugvirkja. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður Flugfreyjufélags Íslands tekur í sama streng.