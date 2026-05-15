Miklar hreyfingar eru á fylgi flokkanna í Reykjavík samkvæmt síðustu könnun Gallup fyrir kosningar. Ef niðurstöður hennar endurspegla úrslit á morgun er núverandi meirihluti fallinn og verður ekki hægt að mynda annan meirihluta til vinstri.
Magnús Sigurbjörnsson, hlaðvarpsstjórnandi og fyrrverandi framkvæmdastjóri borgarstjórnarhóps Sjálfstæðisflokksins, og Pétur Krogh Ólafsson, hlaðvarpsstjórnandi og fyrrverandi bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi, ræddu stöðuna í kvöldfréttum Sýnar. Saman stýra þeir hlaðvarpinu Korter í kosningar.
Í nýjasta Þjóðarpúlsi Gallup sem RÚV greindi frá í dag mælist Sjálfstæðisflokkurinn með 31,3% fylgi, Samfylking með 21,5%, Vinstrið í 11,3%, Miðflokkur 10,9%, Viðreisn 9,8%, Sósíalistar með 4,8%, Framsókn 4,7%, Píratar 2,3% og Flokkur fólksins 2,3% og aðrir minna.
„Sjálfstæðisflokkurinn er með átta fulltrúa þarna og 31,3 prósent og bætir svona talsvert við sig milli Gallup-kannana. Það er kannski svona mesta hreyfingin og maður sér það í rauninni að flokkurinn hefur rekið góða baráttu í Reykjavík og það er stemning í Sjálfstæðisflokknum,“ segir Magnús.
Pétur bendir á að flokkarnir sem myndi núverandi meirihluta mælist með níu fulltrúa við hliðina á átta fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Meirihlutinn sé því greinilega kolfallinn.
„Þeir flokkar sem eru ekki hluti af meirihlutanum núna eru með fjórtán. Þannig að það eru að verða einhver stakkaskipti núna í Reykjavík og maður sér alveg að Sjálfstæðisflokkurinn er rosa feginn að finna loksins meðbyr og stemningu eftir áratugalanga eyðimerkurgöngu.“
Tólf borgarfulltrúa þarf til að mynda meirihluta. Magnús telur að Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn séu eini raunhæfi þriggja flokka meirihlutinn miðað við orðræðu fulltrúa þeirra. Samkvæmt könnun Gallups gætu Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur einnig myndað þriggja flokka meirihluta með Viðreisn.
„En við sjáum það að það er ekki langt í næsta mann Samfylkingarinnar inn á kostnað þriðja manns Miðflokksins. Það er alveg fljótt að breytast fylgið og það þarf ekki mikið til í Reykjavík svo það verði hreyfingar,“ segir Magnús.
Viðreisn mældist lengi með þrjá fulltrúa en er með tvo í könnun Gallup. Þetta gæti gert það að verkum að Framsóknarflokkurinn verði í sterkari stöðu þegar kemur að meirihlutamyndun í borginni.
„Það er kannski ágætt að benda á að þessi tiltekna Gallup-könnun sem kemur þarna inn fyrir kjördag er ofboðslega mikilvæg og er alltaf langnæst því fylgi sem kemur svo upp úr kjörkössunum,“ segir Pétur.
Sögulega séð hafi Sjálfstæðisflokkurinn fengið aðeins meira upp úr kjörkössum en þessi síðasta könnun fyrir kjördag hefur gefið til kynna og Samfylkingin minna.
Ef horft er til annarra sveitarfélaga í Kraganum þá telja báðir að vert sé að fylgjast með Seltjarnarnesi.
„Það er mikil spenna á Seltjarnarnesi og líka úti um allt. Mér finnst svolítið áhugavert að sjá Garðabæ, hvernig hlutirnir þróast þar. Þar hefur náttúrlega Sjálfstæðisflokkurinn verið í meirihluta og er bara með gríðarlega sterka stöðu og maður heyrir að það sé líka mjög góður andi í Garðabænum,“ segir Magnús.
Pétur horfir einnig til Kópavogs sem er næststærsta sveitarfélagið.
„Þó að Sjálfstæðisflokkurinn verði mögulega langstærstur þar þá er ekkert útilokað að myndaðir verði meirihlutar án hans.“
Magnús telur að það yrði ekki góð staða.
„Framsókn í Kópavogi er kannski ekki alveg að fljúga vel og þá er spurning hvað Ásdís [Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi] gerir því hún fær örugglega ekki hreinan meirihluta þar. En það gengur vel allavega í Kópavogi,“ segir Magnús.
Ef horft er út fyrir höfuðborgarsvæðið þá telur Magnús áhugavert að fylgjast með Vestmannaeyjum.
„Þar eru tveir flokkar svona aðeins búnir að græða sárin og Sjálfstæðisflokkurinn býður fram sterkan lista þar, þannig að hvort hann nái hreinum meirihluta aftur er áhugavert að sjá.“
Meirihlutinn í borgarstjórn er fallinn og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi samkvæmt nýrri könnun Gallups. Ef niðurstöður hennar endurspegla úrslit kosninganna munu Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn geta myndað saman meirihluta. Ekki yrði hægt að mynda meirihluta til vinstri.