Páll Steingrímsson segir að hann muni aldrei hætta að leita svara í hinu svokallaða „byrlunar- og símastuldsmáli“. Páll hefur tekið ákvörðun um að áfrýja málinu.
Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali í Spjallinu með Frosta Logasyni þar sem Páll fer yfir nýlegan sýknudóm yfir Rúv og Þóru Arnórsdóttur, meintan aðdraganda þess að sími hans komst í hendur fjölmiðlamanna, ásakanir um hótanir gegn blaðamönnum og það sem hann kallar vaxandi aktívisma innan íslenskrar blaðamennsku.
Páll hefur ákveðið að áfrýja dómi Héraðsdóms Reykjavíkur til Landsréttar auk þess sem hann hefur vísað umfjöllun Rúv um meintar hótanir sínar til Fjölmiðlanefndar.
Þá segist hann einnig vera að skoða lögfræðiaðgerðir í Danmörku vegna umfjöllunar danska miðilsins Berlingske.
„Ég mun aldrei hætta fyrr en ég veit hvað kom fyrir.“
Nýlegur pistill sem Kristinn Hrafnsson ritaði og birti á Vísi, þar sem hann fór ítarlega yfir þetta mál, hefur vakið gríðarlega athygli. Þar beinir hann spjótum að Páli Steingrímssyni sem eftir birtingu greinarinnar hefur verið þögull en leggur nú spilin á borðið. Öðru sinni í miklu viðtali við Frosta. Vísir hefur fjallað ítarlega um málarekstur í þessu máli sem gengið hefur fram og til baka.
Í viðtalinu segir Páll að fyrrverandi eiginkona hans hafi sagt sér frá því hvernig sími hans fór í hendur starfsmanna Rúv meðan hann lá á sjúkrahúsi.
„Ég á upptöku af því þar sem hún fer yfir nákvæmlega allt ferlið,“ segir hann. En samkvæmt Páli lýsir hún fundum í Efstaleiti og segir frá því hvernig símanum hafi verið komið í hendur starfsmanna Rúv.
„Hún bara segir frá því þegar hún fer og sækir hann. Hún lýsir herberginu mjög vel, hvað var inni í þessu herbergi.“
Páll segir jafnframt að upptökurnar séu ekki löglega nýtanlegar sem sönnunargögn þar sem þær hafi verið teknar án vitundar viðmælanda.
„Þessi gögn er ekki hægt að nota lögreglu af því að þau eru ólöglega fengin af því að ég lét hana ekki vita að ég tæki þetta upp.“
Páll tekur fram að sýknudómurinn feli ekki í sér að ekkert hafi gerst heldur aðeins að ekki hafi tekist að sanna ákveðna þætti með fullnægjandi hætti fyrir dóm, sem er reyndar viðtekið í öllum málum, sýknudómur.
„Þau bara þræta, eins og sannir glæpamenn gera,“ segir hann um viðbrögð starfsmanna Rúv.
Í viðtalinu kemur Páll einnig inn á áðurnefnda umfjöllun Kristins Hrafnssonar um veikindi sín og sjúkrahúslegu eftir meinta byrlun.
„Kristinn Hrafnsson segir líka að ég hafi verið fullur og á einum stað og svo segir hann aðeins neðar í greininni að það hafi ekki mælst neitt alkóhól í mér. Þannig að hann er nú ekki einu sinni sammála sjálfum sér í greininni,“ segir Páll.
Hann heldur því jafnframt fram að „rafræn spor“ á símanum sýni að efni hans hafi verið afritað þrátt fyrir fullyrðingar Kristins um annað. Páll hefur ákveðið að áfrýja málinu til Landsrétt og segir að „byrlunar- og símastuldsmálinu“ sé hvergi nærri lokið.
„Þessu máli verður aldrei lokið fyrr en sannleikurinn hefur að fullu verið leiddur í ljós.“
Í fréttum hefur verið fjallað talsvert um umfjöllun í danska fjölmiðlinum Berlingske og Ríkisútvarpsins en þar er því haldið fram að blaðamönnum hafi verið hótað. Páll neitar því alfarið að hafa hótað hinum danska blaðamanni heldur að samskipti hans við blaðamanninn hafi einfaldlega snúist um að hvetja hann til vandaðra vinnubragða og traustra heimilda.
„Við vildum bara að hann gerði hlutina vel,“ segir Páll.
Málið vakti mikla athygli eftir að Rúv fjallaði um samskipti Páls og annars manns við blaðamanninn og vísaði til meintra hótana gegn blaðamönnum.
Páll segir að hann og annar maður hafi sent blaðamanninum gögn og upplýsingar vegna vinnu hans við umfjöllunina; tilgangurinn hafi verið að benda blaðamanninum á mikilvægi traustra heimilda.
„Það eina sem við vorum að reyna að segja var: hafðu gögn fyrir öllu sem þú segir. Það er bara faglegt.“
Í viðtalinu vísar Páll til fyrri umfjöllunar erlendra fjölmiðla um íslenskan sjávarútveg og nefnir sérstaklega danska blaðamanninn Lasse Skytt en tugir greina eftir hann voru dregnar til baka af norrænum fjölmiðlum eftir að hann var staðinn að umfangsmiklum ritstuldi og uppspuna. Danska stórblaðið Jyllands-Posten krafði hann einnig um háar skaðabætur.
Páll segir að hann hafi einfaldlega viljað vara unga blaðamanninn á Berlingske við því að byggja umfjöllun á ótraustum heimildum líkt og Lasse Skytt hafði gert.
Páll Steingrímsson segist aðspurður ekki vera í stríði við blaðamennina sem tengjast hinu svokallaða „byrlunar- og símastuldsmáli“ heldur við vinnubrögðin sem hann telur hafa verið viðhöfð.
Þrátt fyrir harða gagnrýni sína segir Páll að hann telji fólkið sem tengist málinu ekki illa innrætt. Segist hann ekki telja að Þóra hafi vitað fyrir fram af meintum áformum um að byrla honum ólyfjan til að komast yfir síma hans.
„Ég held að Þóra Arnórsdóttir hafi ekki vitað hvað gerðist áður en hún fékk símann í hendurnar.“
Hann telur hins vegar að starfsmenn Rúv hafi síðar áttað sig á því að hann lægi þungt haldinn á sjúkrahúsi þegar síminn var í umferð uppi í Efstaleiti og þegar gögn úr honum fóru yfir á Stundina og Kjarnann, fjölmiðlana sem birtu fréttir af svokallaðri „Skæruliðadeild Samherja“, sem Páll hefur alltaf haldið fram að unnar hafi verið upp úr símanum hans.
„Ég held að þyngsti bagginn hjá Þóru sé að hafa ekki staldrað við á þeim tímapunkti og hugsað: hvað gerðist?“
Páll segir að leit sinni að svörum sé hvergi nærri lokið og að hann muni halda áfram þar til hann fái skýringar á því sem gerðist. Að hans mati sé aðeins ein leið til þess að fá endanleg svör.
„Það er að þetta fólk tali.“
Páll segir að íslensk blaðamennska standi frammi fyrir trúnaðarkrísu og hann telur aktívisma standa stéttinni fyrir þrifum. En þrátt fyrir harða gagnrýni Páls á hendur blaðamönnum telur hann engu að síður fjölmiðla öfluga og gegni hlutverki sínu í samfélaginu.
„Blaðamannastéttin á Íslandi er í krísu. Það er bara þannig Við viljum ekki veika fjölmiðla. Við viljum að fjölmiðlar séu sterkir.“
Hann segir hins vegar að sama skapi verði að gera kröfu um heiðarleika. Páll segist þó ekki telja að meirihluti blaðamanna hafi illan ásetning.
„Ég held að 90% af stéttinni sé gott og heiðarlegt fólk.“
Páll segir sig fyrst hafa tekið eftir breytingum innan fjölmiðlastéttarinnar eftir bankahrunið árið 2008. Þá virðist honum eitthvað hafa gerst innan stéttarinnar; aktívismi hafi smitast inn í fjölmiðlaumhverfið og síðan út í samfélagsumræðuna almennt. Hann telur slíkt geta haft veruleg áhrif í litlu samfélagi eins og Íslandi.
Páll gagnrýnir einnig það sem hann kallar „hjarðhegðun“ í íslenskri umræðu og segir bæði fjölmiðla og samfélagsmiðla stundum ganga of langt í umfjöllun um einstaklinga.
„Það er fullt af fólki sem hefur verið tekið af lífi á samfélagsmiðlum.“
Að hans mati séu fjölmiðlar stundum of fljótir að fylgja slíkum bylgjum efti en þeir verði líka að vera tilbúnir að endurmeta mál þegar nýjar upplýsingar komi fram.
„Ef niðurstaðan verður ekki eins og leit út fyrir í upphafi þá eigum við líka að kryfja það.“