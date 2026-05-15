Kjörstaðir opna um allt land á morgun, laugardaginn 16. maí, og landsmenn greiða þá atkvæði í sveitarstjórnarkosningum. Athygli vekur að mun fleiri hafa kosið utan kjörfundar en í kosningunum fyrir fjórum árum.
Á annað hundrað manns verða í ÍR-heimilinu á morgun að telja atkvæði en í kvöldfréttum Sýnar var rætt við Evu Bryndísi Helgadóttur, formann yfirkjörstjórnar í Reykjavík, og sagði hún að von væri á miklum fjölda atkvæða.
Hvenær áttu von á tölum hérna annað kvöld?
„Svona upp úr miðnætti, myndi ég segja, milli tólf og eitt. Enda eru þetta um þrjátíu þúsund atkvæði sem mynda þennan haug af fyrstu tölum,“ segir Eva Bryndís.
Landsmenn munu ganga að kjörborðinu á morgun og kjósa til sveitarstjórna víðsvegar um landið. Kjörstaðir verða opnaðir um allt land í fyrramálið, flestir klukkan níu og verður þeim í flestum tilfellum lokað klukkan 22. Vísir hefur tekið saman nokkur helstu atriðin varðandi kosningarnar og framkvæmd þeirra.
Kjörstjórnir um allt land eru nú í óðaönn við að undirbúa kjörstaði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem styttist óðfluga í. Óteljandi handtök gera kosningar mögulegar en formaður yfirkjörstjórnar stærsta sveitarfélagsins segir nýja kjörkassa auðvelda þeim lífið.