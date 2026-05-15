Landsréttur hefur dæmt íslenska ríkið til þess að greiða fyrrverandi deildarstjóra réttar- og öryggisdeildar Landspítalans 800 þúsund krónur í miskabætur vegna brots á persónuverndarlögum. Landlæknir greindi Geðhjálp frá því að deildarstjórinn hefði verið settur í ótímabundið leyfi í tengslum við alvarlegar ábendingar um slæman aðbúnað á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans.
Í dómi Landsréttar, sem kveðinn var upp á miðvikudag, segir að umrædd miðlun persónuupplýsinga hefði hvorki getað byggst á rétti Geðhjálpar til þeirra á grundvelli upplýsingalaga né hefði vinnsla þeirra verið nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu í skilningi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
Vinnslan hefði farið fram í andstöðu við lög um persónuvernd og almennu persónuverndarreglugerðina. Við mat á því hvort deildarstjórinn hefði hlotið tjón vegna miðlunarinnar hafi rétturinn litið til þess að undir ófjárhagslegt tjón í skilningi almennu persónuverndarreglugerðarinnar gæti fallið ótti þess sem upplýsingarnar lúta að, meðal annars við mögulega hagnýtingu eða misnotkun þriðja aðila á þeim. Talið hafi verið að slíkt ætti við í málinu og að hin ólögmæta miðlun persónuupplýsinga hefði því valdið honum tjóni, og að embætti landlæknis og ríkinu hefði ekki tekist að afsanna að sú miðlun hefði verið á ábyrgð landlæknis í skilningi almennu persónuverndarreglugerðarinnar.
Ekki hafi verið talið að deildarstjórinn hefði sýnt fram á að umfjöllun í fjölmiðlum ætti rætur að rekja til hinnar ólögmætu miðlunar upplýsinga, en á hinn bóginn hafi legið fyrir að samtökin Geðhjálp miðluðu upplýsingunum áfram og með því hafi neikvæðri opinberri umræðu um störf deildarstjórans viðhaldið. Því hafi ríkinu verið gert að greiða honum 800.000 krónur í miskabætur. Þá greiði ríkið manninum 3,5 milljónir króna í málskostnað.