Framinn þjófnaður á fjórum stöðum í dag

Ekið var á hjólreiðamann í Hlíðunum í dag en sá brást við með því að láta höggum rigna yfir bifreiðina svo sást á bílnum. Manninn sakaði ekki. Þá var tilkynnt um þjófnað á fjórum mismunandi stöðum í dag en meðal annars var verkfærum stolið í Árbæ.
Er þetta meðal þess sem skráð var í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 05:00 í morgun og þar til klukkan 17:00 í kvöld. Það gisti að minnsta kosti einn í fangageymslu lögreglu í dag.
Þá sinnti lögreglustöð eitt útkalli þar sem sást til manns sem reyndi að komast inn í opnar bifreiðar í Laugardalnum. Þegar hann var handtekinn skömmu seinna reyndist hann vera með fíkniefni og eitthvað þýfi á sér.
Í Múlahverfi, póstnúmeri 108, var lögregla kölluð út vegna innbrots og þjófnaðar í fyrirtæki. Líkt og fyrr kom fram var ekið á hjólreiðamann í hverfi 105 en í dagbók lögreglunnar segir að hann hafi brugðist illa við og að hann hafi barið í bifreiðina þangað til dæld birtist á henni.
Lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, var kölluð á vettvang vegna tilkynningar um þjófnað í verslun í hverfi 109. Þá var ökumaður handtekinn fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna í Kópavogi.
Í Árbæ var tilkynnt um innbrot og þjófnað á vinnusvæði en málið er í rannsókn hjá lögreglustöð fjögur.