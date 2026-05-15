Forkólfum golfklúbba landsins brá mörgum í brún þegar þeir litu bréf sem þeim barst frá lögmanni Stjórnsýslusviðs ÍSÍ, með milligöngu GSÍ, en þar kom fram að þeim sé óheimilt að synja einstaklingi um aðild á þeim forsendum að rými sé ekki til staðar í klúbbnum.
„Golfklúbbum er því eins og öðrum íþróttafélögum óheimilt að synja einstaklingi um aðild að félagi á þeirri forsendu einni að ekki sé rými til staðar fyrir fleiri til að nýta aðstöðu félagsins. Aðild að félagi og nýting aðstöðu eru þannig tvö aðskilin atriði sem ber að meðhöndla sem slík,“ segir í bréfinu sem sjá má í heild sinni í tengdum skjölum.
Ólafur Þór Ágústsson framkvæmdastjóri golfklúbbsins Keilis gagnrýnir skort á samráði ÍSÍ/GSÍ við aðildarfélögin. „Þetta er skipun send út án samtals. Það eru skrítin vinnubrögð. Það hefði mátt hittast og ræða þetta áður en þessu var hent út,“ segir Ólafur Þór.
Ólafur Þór segir ekki ofsagt að veruleg læti innan golfheimsins hafi brotist út í kjölfar fréttarinnar sem birtist á Vísi á þriðjudaginn. Hann segir að þeir innan vébanda Keilis hafi nú skoðað bréfið og segir að ef menn horfi á þetta jákvæðum augum þurfi þetta ekki að vera neitt tiltökumál.
„Þetta endar einfaldlega með því að við munum bjóða út einhvers konar þriðju aði, sem er þá félagsmaður án spilaréttar.“
Ólafur Þór telur ástæðuna fyrir því að ÍSÍ fór af stað með þetta hljóti að vera kæra Kára Sölundarsonar formanns Golfklúbbsins Odds á hendur Golfklúbbi Þorlákshafnar til dómstóls GSÍ vegna fyrirkomulags auglýsts tilboðs um fjaraðild fyrir iðkendur án félagsréttinda. Þeir vilji bregðast við því auk ákvæða um almannarétt sem að ekki gangi að vera félagi án atkvæðaréttar á aðalfundi.
„Við höfum nú þegar tvær tegundir aðildar. Önnur er full aðild og svo er hin sem felur í sér aðild að Sveinskotsvelli (sem er styttri níu holu völlur á Keili), takmarkaðan aðgang að Hvaleyrarvelli, afslátt á æfingarsvæði og kosningarétt á aðalfundi.“
Ólafur Þór segir þá að þriðju aðildinni gæti þá verið bætt við og eru menn að skoða það núna hvernig hún verður útfærð. ÍSÍ vilji útrýma biðlistum vegna almannaheilla og það verði þá að taka á því. Hann nefnir dæmi um að þú getir verið félagi í FH en það þýði ekki að þú hafir þar með aðgang að allri aðstöðu félagsins; þú farir ekkert inn á Krikann, Risann eða Dverginn og spilar fótbolta þar eins og ekkert sé.
„Við erum með punktakerfi hjá okkur. Þú færð punkta fyrir eitt og annað svo sem spil á Sveinskotsvelli, hjónapunkta, ef þú býrð í Hafnarfirði færðu punkta, hafir þú farið á nýliðanámskeið og svo framvegis. Þetta verður væntanlega einhver aðgangsstýring.“
Ólafur Þór segir þennan vanda augljóslega tengjast þeirri miklu sprengingu sem orðið hefur í áhuga fólks á golfinu.
„Þetta er orðinn svo mikill fjöldi sem vill leggja stund á golfið. Þá ertu kominn með vissan undirbúning,“ segir hann og vísar til punktakerfisins.
Ólafi Þór líst ekki á hugmyndir á borð við þær að takmarka aðgengi að Hvaleyrarvelli við tiltekna forgjöf, að þú fáir ekki að spila Hvaleyrarvöll nema þú sért til að mynda kominn með 24 í forgjöf hið minnsta.
„Þá hreinsum við þrjátíu prósent úr klúbbnum. Vandamálið varðandi leikhraða er til að mynda ekki bundið við háa forgjöf. Í dag fara um 330 manns á degi hverjum í gegnum völlinn. Það er fyrst og fremst ef fólk þekkir ekki völlinn sem tafir myndast. Þegar koma þrjú til fjögur holl af gestum erum við í vandræðum og er eftirlitið að reyna að taka á því,“ segir Ólafur Þór.