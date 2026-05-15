Endurskoðun á Borgarlínu myndi hægja á verkefninu, að mati framkvæmdastjóra Betri samgangna, líkt og hugmyndir nokkurra oddvita í Reykjavík í komandi sveitarstjórnarkosningum gera ráð fyrir. Kostnaður við umferðartafir sé töluverður og því skipti máli að vinna hratt og vel í þessum málum.
Borgarlínan hefur nokkuð verið rædd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna en í kappræðum oddvitanna á Sýn og Vísi kom skýrt fram að þeir líta framtíð hennar ólíkum augum. Miðflokkurinn hefur sett sig gegn Borgarlínunni og Sjálfstæðisflokkurinn vill endurskoða hana. Þá vilja Framsókn og Flokkur fólksins að sama skapi endurskoða hluta samgöngusáttmálans.
Upphaf Borgarlínunnar má rekja aftur til ársins 2015, þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ákváðu að fara í hágæða almenningssamgöngukerfi sem fékk heitið Borgarlína. Árið 2019 var svo undirritaður samgöngusáttmáli á milli ríkis og sex sveitarfélaga sem gerði ráð fyrir Borgarlínunni.
Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi samgönguráðherra, sagði þá um tímamótaverkefni að ræða. Skrifað var svo undir uppfærða samgönguáætlun aftur árið 2024 og eru framkvæmdir við Borgarlínuna nú í fullum gangi.
„Framkvæmdir hófust í fyrra við fyllingar við Fossvogsbrú og framkvæmdir við brúna sjálfa eru hafnar. Þá eru komnar af stað framkvæmdir víðar. Í raun og veru er þá búið að bjóða út framkvæmdir við Hlemm og á Laugavegi og svona útboð líka á Nauthólsvegi, segir Þorsteinn R. Hermannsson, framkvæmdastjóri Betri samgangna en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar nú í kvöld, föstudaginn 15. maí.
Þá minnist hann einnig á það að kostnaður við umferðartafir og ferðatíma sé töluverður og því meira sem hægt væri að gera og því hraðar, því betra.
„Að mæta því hvernig þetta fólk á að komast á milli staða innan höfuðborgarsvæðisins. Það er náttúrulega kostnaður við umferðartafir og ferðatíma er náttúrulega töluverður og því meira sem við getum gert og því hraðar sem við getum gert, því betra fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu“.
Kostnaður við verkefnið fellur að mestu leyti á ríkið, en það á, samkvæmt samkomulagi, að greiða hátt í 90 prósent hans. Aðspurður um áhrifin af því að fara í heildarendurskoðun á verkefninu segir Þorsteinn það koma til með að hægja á því.
„Við erum að vinna eftir þessu samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna frá 2019, sem var uppfært 2024, fyrir tveimur árum síðan. og það er í sjálfu sér alveg hægt að uppfæra það og hugsa málin upp á nýtt,“ segir hann jafnframt og bætir við að það gæti komið upp sú staða að endurhugsa þurfi ferlið.
„Það í raun og veru setur okkur samt kannski í þá stöðu að við þurfum þá að hægja á framkvæmdum og öðru á meðan og hugsa hvernig, hugsa þetta upp á nýtt að einhverju leyti. Fyrst að nota Borgarlínu og vera tilbúin 2031, Sæbrautarstokkur og Reykjanesbraut, Bústaðavegur líka á sama tíma, þannig að það er mjög margt undir nú næstu fjögur, fimm árin,“ segir hann að lokum.