Skiptar skoðanir eru á því meðal oddvita í kosningum til borgarstjórnar um fjölda borgarfulltrúa. Þeir eru nú 23 talsins en voru um árabil fimmtán. Einn oddvita segir um lýðræðismál að ræða en annar segir fjölda borgarfulltrúa þann mesta sem gerist hér á landi miðað við nágrannalöndin.
Þetta er meðal þess sem kom fram í kappræðum oddvita á Sýn. Þar voru frambjóðendur beðnir um að taka afstöðu með já og nei skiltum til málefna. Meðal annars þeirrar spurningar hvort borgarfulltrúar séu of margir? Þeim var fjölgað úr fimmtán í 23 árið 2017.
„Þetta er bara lýðræðisspurning,“ skaut Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti Vinstrisins inn. Þá tók Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins til máls. „Þetta þekki ég bara mjög vel eftir að hafa verið formaður samtaka sem eru að vinna lífsbjargandi starf fyrir fólk og eiga stöðug samskipti við borgina. Ég verð var við það hvað borgarfulltrúar hafa mikið að gera og ef það á að fækka þeim þá bitnar það á ykkur, það bitnar á fólkinu í landinu.“
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar skaut því þá inn að þau væru dugleg að búa til ný verkefni sem þurfi ekki endilega að sinna. „Þess vegna er líka ofsalega mikið að gera hjá þeim.“
Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata skaut því þá inn að fjölbreyttar raddir væru mjög mikilvægar. Þá tók Ari Edwald oddviti Miðflokksins til máls.
„Það kom fram nýlega að miðað við fólksfjölda er Reykjavík með fimmtán sinnum fleiri borgarfulltrúa á launum heldur en meðaltal höfuðborga Norðurlanda,“ sagði Ari. Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingar sagði þá á að stjórnsýslan væri allt öðruvísi þar og því væri þetta ekki alveg sambærilegt.
Hægt er að sjá hvort borgarfulltrúar lyftu já eða nei spjöldum í málinu hér fyrir neðan.