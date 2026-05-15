Ástvaldur Einar Steinsson, sjómaður og netagerðarmaður, er látinn, 95 ára að aldri. Inga Sæland, dóttir hans og mennta- og barnamálaráðherra, greindi frá andláti Ástvaldar í hjartnæmu myndbandi á Facebook fyrr í dag.
„Elsku hjartans vinir. Pabbi minn, hann ákvað að yfirgefa þessa jarðvist núna á miðvikudaginn var. Hann var ekkert að velta fyrir sér hvort það væri einhver kosningabarátta eða eitthvað, hann var sæll að fá að fara,“ segir Inga Sæland í myndbandinu.
Ástvaldur Einar Steinsson fæddist 21. ágúst 1930, var lengst af sjómaður og síðar netagerðarmaður á Ólafsfirði. Ástvaldur lætur eftir sig fyrrverandi eiginkonuna, Sigríði Sæland Jónsdóttur og þrjú börn: Jón Núma Ástvaldsson, Júlíönu Ástvaldsdóttur og Ingu Sæland. Sigurjón Helgi Ástvaldsson, næstelsti sonur Ástvaldar og Sigríðar, drukknaði í óveðri við Siglunes árið 1988, einungis 31 árs gamall.
Inga segist hafa verið hjá föður sínum undanfarið og hyggst hún ekki koma aftur til Reykjavíkur fyrr enn hún hefur lokið þessum áfanga
„Hér vildi hann vera og hvergi annars staðar,“ segir Inga í myndbandinu og fer síðan með nokkrar ljóðlínur: „Í kyrrð og fegurð fjalla á ég heima, þar finnst mér sál mín öðlast djúpan frið, og hvergi er betra amstri öllu að gleyma, né efla tengsl við æðri máttarsvið.“
„Elsku pabbi, guð varðveiti þig og blessi. Takk fyrir allt og allt, ég veit að það eru margir í sumarlandinu sem hafa tekið þér opnum örmum,“ segir Inga svo í lok myndbandsins.