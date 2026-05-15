Meirihlutinn í borgarstjórn er fallinn og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig í nýrri könnun Gallups. Ef niðurstöður hennar endurspegla úrslit kosninganna mun Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn geta myndað saman meirihluta. Ekki yrði hægt að mynda meirihluta til vinstri.
RÚV greinir frá niðurstöðunum. Samkvæmt könnuninni fengi Sjálfstæðisflokkurinn átta fulltrúa í borgarstjórn og bætir við sig tveimur frá síðustu kosningum. Samfylkingin héldi sínum fimm fulltrúum en Vinstrið og Miðflokkurinn þrjá fulltrúa hvor. Viðreisn eykur fylgi sitt og fengi tvo fulltrúa í stað eins.
Píratar missa alla sína þrjá fulltrúa og Sósíalistar mælast með einn en eru í dag með tvo. Framsóknarflokkurinn fer úr fjórum fulltrúum í einn. Flokkur fólksins mælist ekki inni en er með einn borgarfulltrúa í dag.
Um er að ræða síðustu könnun Gallup fyrir kosningarnar en samkvæmt henni gætu Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn myndað meirihluta eftir kosningar líkt og áður segir. Einnig gæti Sjálfstæðisflokkur myndað meirihluta með Miðflokki og Viðreisn þar sem flokkarnir mælast með 13 af 23 sætum í borgarstjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin gætu einnig unnið saman með sína þrettán borgarfulltrúa. Ekki er möguleiki á meirihluta til vinstri miðað við niðurstöður könnunarinnar.
