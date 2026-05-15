Sjálf­stæðis­menn á flugi

Bjarki Sigurðsson skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist með átta borgarfulltrúa í Reykjavík í síðustu könnun Gallup fyrir sveitarstjórnarkosningar á morgun. 

Við rýnum í könnunina í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.

Atkvæði Reykvíkinga verða talin í ÍR-heimilinu þetta árið og við verðum í beinni þaðan. Við ræðum við framkvæmdastjóra Betri samgangna um borgarlínu og kíkjum á spennandi kosningar nemenda við Dalsskóla. 

Við verðum að sjálfsögðu í beinni frá Grindavík þar sem heimamenn leika við Tindastól í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Bikarinn fer á loft vinni Grindvíkingar leikinn. 

Þrjú hundruð manna kóramót hefur farið fram í Kópavogi síðustu daga og við kíkjum á æfingu fyrir tónleika í Digraneskirkju á morgun. Meira tengt tónlist því við hittum Herra Hnetusmjör sem er með stórtónleika í Laugardalshöllinni í kvöld. 

Í sportpakkanum spjöllum við svo landsliðsþjálfarann í golfi um golfsumarið sem er svo sannarlega hafið. 

