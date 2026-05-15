Ragna Bjarnadóttir tók í dag við embætti forstjóra Fangelsismálastofnunar ríkisins. Hún er fyrsta konan til að vera skipuð forstjóri Fangelsismálastofnunar.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að Ragna komi til stofnunarinnar frá ráðuneyti dómsmála þar sem hún hefur gegnt embætti skrifstofustjóra frá árinu 2017. Þar hefur hún meðal annars stýrt málaflokkum á sviði réttarvörslu, fullnustu refsinga, löggæslu, ákæruvalds, aðgerða gegn brotastarfsemi, almannavarna og alþjóðamála.
Ragna er lögfræðingur að mennt. Hún lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2006 og meistaragráðu frá Oxford-háskóla árið 2009, með áherslu á réttarheimspeki og mannréttindi á sviði sakamála. Hún hefur áður starfað sem ákærandi, lögfræðingur hjá Mannréttindadómstóli Evrópu og sem lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis.