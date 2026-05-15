Kjósendur í Reykjavík eru klofnir í afstöðu sinni til þess hvort myndaður verði meirihluti til hægri eða vinstri að kosningum loknum, ef marka má nýja könnun Maskínu. 50,7 prósent vilja meirihluta frá miðju til vinstri en 49,3 prósent vilja meirihluta frá miðju til hægri. Meirihluti kjósenda Viðreisnar vill samstarf til vinstri.
Könnunin fór fram dagana 6. til 12. maí og voru svarendur 1620 talsins. Niðurstöðurnar eru greindar út frá aldri, búsetu, tekjum og því hvaða flokk íbúar myndu kjósa ef gengið yrði til kosninga í dag.
Mikið hefur verið rætt og ritað um það í hvaða átt Viðreisn muni snúa sér, flokkurinn sé í lykilstöðu þegar komi að myndun meirihluta. Meirihluti kjósenda flokksins, 58,7 prósent vilja að flokkurinn myndi meirihluta frá miðju til vinstri. 41,3 prósent vilja að flokkurinn myndi meirihluta frá miðju til hægri samkvæmt könnun Maskínu.
Mjótt er á munum á milli kjósenda Flokks fólksins. 53,9 prósent vilja samstarf vil vinstri en 46,1 prósent samstarf til hægri. Flestir kjósendur Framsóknar, 69,3 prósent vilja samstarf til hægri en 30,7 prósent vilja samstarf til vinstri. 95,1 prósent kjósenda Miðflokksins vilja samstarf til hægri, 4,9 prósent samstarf til vinstri.
Afstaða annarra kjósenda er afdráttarlausari. Langflestir kjósendur Sjálfstæðisflokks vilja að hann vinni frá miðju til hægri, 96,4 prósent. 89,5 prósent kjósenda Samfylkingar vilja að flokkurinn vinni frá miðju til vinstris og 98,9 prósent kjósenda Vinstrisins vilja slíkt hið sama fyrir sinn flokk.
96,3 prósent kjósenda Pírata vilja að flokkurinn vinni til vinstri. Hundrað prósent kjósenda Sósíalistaflokksins vilja samstarf þeim megin stjórnmálaássins.
Mikill munur er á afstöðu íbúa í Reykjavík eftir búsetu. Þannig vilja 68,9 prósent íbúa í miðborg og vesturbænum meirihluta frá miðju til vinstri en einungis 35,7 prósent íbúa í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal. Þar vilja 64,3 prósent íbúa meirihluta frá hægri en það vilja einungis 31,1 prósent íbúa í miðborg og vesturbæ.
Minni munur er í öðrum hverfum. Einungis 44,7 prósent íbúa í Breiðholti og Árbæ vilja meirihluta frá miðju til vinstris en 55,3 prósent þeirra vilja meirihluta frá miðju til hægris.
Í Hlíðunum, Laugardal, Háaleitishverfi og Bústaðahverfi er mjótt á munum. 52,1 prósent vilja vinstrisinnaðan meirihluta en 47,9 prósent vilja hægrisinnaðan meirihluta.
Þá kemur fram í könnun Maskínu að yngri kjósendur séu almennt líklegri til að vilja meirihluta frá vinstri að miðju. Þetta á við í aldurshópunum 18-29 ára og 30 til 39 ára en verður nokkuð jafnt milli þeirra sem vilja vinstrisinnaðan meirihluta og þeirra sem vilja hægrisinnaða í aldurshópunum 40-49 og 50-59 ára.
Breyting verður í aldurshópnum 60-69 ára en þar vilja 64,2 prósent meirihluta frá hægri en einungis 35,8 prósent meirihluta frá vinstri. Aftur verður nokkuð jafnt í elsta aldurshópnum, 70 ára og eldri, en 45,7 prósent vilja vinstrisinnaðan meirihluta en 54,3 prósent vilja hægrisinnaðan meirihluta.
Þegar kemur að heimilistekjum er línan almennt sú að tekjulægri vilja meirihluta frá vinstri að miðju en tekjuhærri frá hægri. 65 prósent kjósenda með tekjur lægri en 550 þúsund vilja vinstrisinnaðan meirihluta en 59,4 prósent íbúa með mestu tekjurnar, tvær milljónir eða meira vilja hægrisinnaðan meirihluta.
Öllu jafnara er á milli vilja íbúa í öðrum tekjustigum. 56 prósent íbúa með 550 til 799 þúsund vilja vinstrisinnaðan meirihluta, 44 prósent vilja hægrisinnaðan. Sambærilegar tölur eiga við um meðal þeirra sem eru með 800 til 999 þúsund krónur í tekjur á mánuði, 55 prósent vilja vinstrimeirihluta en 45 prósent hægri.
Þegar ofar dregur er minni munur. Þeir sem eru með milljón til 1.399 þúsund skiptast nokkuð jafnt. 48,9 prósent vilja vinstrimeirihluta en 51,1 prósent vilja hægrimeirihluta. Staðan er sambærileg í næsthæsta tekjuflokkinum. 51,8 prósent íbúa með 1.400 til 1.999 þúsund vilja vinstrisinnaðan meirihluta en 48,2 prósent hægrisinnaðan.