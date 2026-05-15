Sigfríð Ingólfsdóttir, fyrrverandi fiskverkakona á Akureyri og einn þekktasti Arsenal-stuðningsmaður landsins, er látin, 73 ára að aldri. Hún varð bráðkvödd á heimili sínu, Aðalstræti 5, laugardaginn 9. maí.
Bæjarmiðillinn Akureyri.net greindi frá andláti Sigfríðar.
Sigfríð fæddist 7. júní árið 1952 á Akureyri. Foreldrar hennar voru Unnur Kristjana Sigtryggsdóttir og Ingólfur Árni Guðmundsson. Sambýlismaður Sigfríðar var Bjarni Hólm Valgeirsson sem lést árið 2021. Sigfríð lætur eftir sig fjögur börn, Unni A. Bernharðsdóttur, Láru Baldursdóttur, Kristján Atlason og Arnar Hólm Bjarnason.
Sigfríð var landsfræg sem stuðningsmaður enska knattspyrnufélagsins Arsenal. Heimili hennar við Aðalstræti 5 var gjarnan kallað Arsenal-húsið enda blakti bæði fáni félagsins við húsið og sérstakt Arsenal-herbergi í húsinu með ógrynni minjagripa tengt klúbbnum.
Sigfríð skírði jafnframt kött sinn í höfuði á franska knattspyrnustjóranum Arsene Wenger og var hún gerð að heiðursfélaga í Arsenal-klúbbnum á Íslandi. Þá var hún einnig mikill stuðningsmaður Knattspyrnufélags Akureyrar og tíður gestur á leikjum félagsins.
Arnar Björnsson, fréttamaður Stöðvar 2, heimsótti Sigfríði og Bjarna árið 2017 og gerði innslag fyrir kvöldfréttir um Arsenal-heimilið. Ólíkt Sigfríði hélt Bjarni með Lundúnaklúbbinum West Ham en það var ekki að sjá á heimilinu enda réði Sigfríð ferðinni þegar kom að skreytingunum.
Sigfríð setti íbúð sína í bláa húsinu við Aðalstræti á sölu árið 2024 en seldi hana ekki.
