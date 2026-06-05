Reykvíkingar vöknuðu með heldur óvenjulegt fley við ankeri fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun. Þarna er á ferðinni ný lúxussnekkja frá Hollandi sem ber nafnið Emotional.
Snekkjan var smíðuð í Tyrklandi og hönnuð af hollenska fyrirtækinu Damen Yachting. Hún er í raun hönnuð sem stuðningsskip fyrir Xplorer-snekkjurnar, sem eru hannaðar fyrir auðuga landkönnuði. Þessi tiltekna snekkja var smíðuð í fyrra.
Hér að neðan má sjá kynningarmyndband þar sem farið er yfir helstu kosti snekkjunnar.
Snekkjunni var siglt til Reykjavíkur frá Vlissingen í Hollandi.
Samkvæmt upplýsingum á vef Damen Yachting er snekkjan 53 metra löng og tíu metra breið. Hún nær allt að tuttugu sjómílna hraða.
Þá geta verið allt að tólf gestir um borð og um þrettán í áhöfn snekkjunnar.