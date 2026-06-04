„Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. júní 2026 12:38 Örn Viðar Skúlason er framkvæmdastjóri Þórkötlu. Vísir Framkvæmdastjóri Þórkötlu segir hollvinasamninga Grindvíkinga við félagið aldrei verið hugsað til fastrar búsetu og að það hafi ávallt komið skýrt fram. Breyting á ákvæðum samninga sé tilraun til að gera það skýrara. Borið hefur á gagnrýni meðal íbúa Grindavíkur á hollvina- og gistiúrræði Þórkötlu. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi birti meðal annars beinskeytta færslu fyrr í vikunni þar sem hann sagði íbúa komna með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hét að „tala beint úr pokanum“ við stjórn félagsins á fundi sem fram fór í gær. Gistinætur takmarkaðar Meðal helstu deilumála nýrra samninga er að frá og með 1. september næstkomandi verða gistinætur takmarkaðar við tólf á mánui. Sömuleiðis verður sett upp skráningargátt þar sem hollvinir munu þurfa að skrá gistinætur fyrir fram. „Þeir eru bara að reyna að kæfa okkur alveg,“ sagði Ómar meðal annars en hann gagnrýndi það harkalega að til stæði að þrengja að Grindvíkingum, sérstaklega í ljósi þess að skólahald eigi að hefjast á nýjan leik í bænum í vetur. Örn Viðar Skúlason framvkæmdastjóri Þórkötlu segir það hafa verið skýrt frá upphafi að úrræðin væru ekki ætluð fastri búsetu. „Það hefur sætt gagnrýni að við tölum um bann við fastri búsetu en skilgreinum það ekki nánar og þessi breyting er tilraun til að skýra þann þátt málsins,“ segir hann. Endurkaup frekar en leiga Varðandi áköll íbúa um að fá að greiða leigu af húsunum segir Örn Viðar miklar skuldbindingar fylgja því að gerast leigufélag og því hafi Þórkatla talað fyrir endurkaupaáætlun. „[S]em ætlað er að tryggja forgang Grindvíkinga að fyrri eignum sínum ásamt því að tryggja fjármögnun kaupanna og skilarétt í tiltekinn tíma.“ Grindavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Skóla- og menntamál Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Sjá meira