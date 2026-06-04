Innlent

„Á­vallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta bú­setu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Örn Viðar Skúlason er framkvæmdastjóri Þórkötlu.
Örn Viðar Skúlason er framkvæmdastjóri Þórkötlu. Vísir

Framkvæmdastjóri Þórkötlu segir hollvinasamninga Grindvíkinga við félagið aldrei verið hugsað til fastrar búsetu og að það hafi ávallt komið skýrt fram. Breyting á ákvæðum samninga sé tilraun til að gera það skýrara.

Borið hefur á gagnrýni meðal íbúa Grindavíkur á hollvina- og gistiúrræði Þórkötlu. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi birti meðal annars beinskeytta færslu fyrr í vikunni þar sem hann sagði íbúa komna með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hét að „tala beint úr pokanum“ við stjórn félagsins á fundi sem fram fór í gær.

Gistinætur takmarkaðar

Meðal helstu deilumála nýrra samninga er að frá og með 1. september næstkomandi verða gistinætur takmarkaðar við tólf á mánui. Sömuleiðis verður sett upp skráningargátt þar sem hollvinir munu þurfa að skrá gistinætur fyrir fram.

„Þeir eru bara að reyna að kæfa okkur alveg,“ sagði Ómar meðal annars en hann gagnrýndi það harkalega að til stæði að þrengja að Grindvíkingum, sérstaklega í ljósi þess að skólahald eigi að hefjast á nýjan leik í bænum í vetur.

Örn Viðar Skúlason framvkæmdastjóri Þórkötlu segir það hafa verið skýrt frá upphafi að úrræðin væru ekki ætluð fastri búsetu.

„Það hefur sætt gagnrýni að við tölum um bann við fastri búsetu en skilgreinum það ekki nánar og þessi breyting er tilraun til að skýra þann þátt málsins,“ segir hann.

Endurkaup frekar en leiga

Varðandi áköll íbúa um að fá að greiða leigu af húsunum segir Örn Viðar miklar skuldbindingar fylgja því að gerast leigufélag og því hafi Þórkatla talað fyrir endurkaupaáætlun.

„[S]em ætlað er að tryggja forgang Grindvíkinga að fyrri eignum sínum ásamt því að tryggja fjármögnun kaupanna og skilarétt í tiltekinn tíma.“

Grindavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Skóla- og menntamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið