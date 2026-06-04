Í hádegisfréttum fjöllum við um tvo þingmenn sem sagt hafa eða munu segja af sér og ræðum við stjórnsýslufræðing um málið. Þá fjöllum við um dóm í meiðyrðamáli, nýja úttekt Viðskiptaráðs og margt fleira.
Stjórnsýslufræðingur segir það vanvirðingu við kjósendur að líta á starf bæjarstjóra Reykjanesbæjar eða þingmanns sem hlutastarf en Vilhjálmur Árnason er enn starfandi þingmaður þrátt fyrir að hafa tekið við starfi bæjarstjóra Reykjanesbæjar.
Hann segir jafnframt að engar sérstakar relgur gildi um námsleyfi þingmanna en Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir kallaði inn varamann í eitt ár á meðan hún stundaði nám við Columbia háskóla í Bandaríkjunum.
Þá fjöllum við um dóm í máli Margrétar Friðriksdóttur sem féll í morgun og um hagræðingartillögur ríkisstjórnarinnar en samkvæmt úttekt Viðskiptaráðs hafa aðeins fimm af fimmtíu og sjö tillögum stjórnarinnar komist til framkvæmdar.
Þá fjöllum við um stöðu mála átökum Íran og Bandaríkjanna og um orð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra sem segir það gleðiefni ef Landspítalinn vill reka leikskóla
Í íþróttum verður DeAndre Kane leikmaður Grindavíkur í körfubolta til umfjöllunar en hann er laus úr varðhaldi ytra og mun leika áfram með liðinu á næsta tímabili.