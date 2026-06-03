HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júní 2026 09:01 Norður-Kóreumenn fagna hér óvænta sigrinum sínum á Ítalíu á HM 1966 en leikið var á Ayresome Park-leikvanginum í Middlesbrough. Getty/Central Press Brasilíumenn eru sigursælasta þjóð í sögu heimsmeistarakeppninnar með fimm heimsmeistaratitla og eru eina þjóðin sem hefur alltaf verið með. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir átta daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta og nú er komið að því að skoða mótið þegar Norður-Kórea náði betri árangri en Brasilía. Norður-Kórea var án efa spútniklið heimsmeistaramótiðsins í Englandi sumarið 1966. Eftir að landslið Suður-Afríku var dæmt úr leik og Suður-Kórea dró sig úr keppni þurfti Norður-Kórea bara að keppa í umspilsleik gegn Ástralíu til að komast áfram. Norður-Kóreubúar unnu 9–2 samanlagt og komust á HM í fyrsta sinn. Norður-Kórea lenti í riðli með Sovétmönnum sem unnu alla þrjá leikina en tókst að tryggja sér annað sætið sem færði þeim sæti í útsláttarkeppninni. Eftir 3-0 tap gegn Sovétríkjunum tókst þeim með hugrakkri og líflegri frammistöðu að ná 1–1 jafntefli gegn Síle. Með því unnu þeir hjörtu heimamanna í Middlesbrough þar sem allir þrír leikir þeirra í riðlinum fóru fram. Í þriðja og úrslitaleik riðilsins vann Norður-Kórea svo landslið Ítalíu, sem var talið sigurstranglegt á mótinu. Ítalar urðu Evrópumeistarar tveimur árum síðar en Norður-Kórea vann leikinn 1–0 og sló þá út úr keppninni. Eina mark leiksins skoraði Pak Doo-ik rétt fyrir hálfleik. Happy Birthday to DPR Korea's 1966 FIFA World Cup hero, Pak Doo-ik 🇰🇵 Pak is famous for scoring DPR Korea's goal in their 1-0 win over Italy at the 66 World Cup 😍 pic.twitter.com/KEEDe63UNR— #AsianCup2027 (@afcasiancup) December 17, 2020 Óvæntur sigur þeirra gegn hinum sterku Ítölum festi vinsældir þeirra í Middlesbrough enn frekar í sessi. Pak, sagði árið 2002 þegar hann sneri aftur til Middlesbrough með eftirlifandi meðlimum norðurkóreska liðsins frá 1966: „Þetta var dagurinn sem ég lærði að fótbolti snýst ekki bara um að vinna. Ég lærði að það að spila fótbolta getur bætt diplómatísk samskipti og stuðlað að friði.“ Eftir sigurinn var Pak, sem þá var korporáll í norðurkóreska hernum, gerður að liðþjálfa. Í fjórðungsúrslitum gegn Portúgal náði Norður-Kórea 3–0 forystu eftir 25 mínútur en leikurinn snerist við og lauk með 3–5 sigri Portúgals þar sem stjörnuleikmaðurinn Eusébio skoraði fjögur mörk. At the 1966 @FIFAWorldCup underdog Korea DPR met Italy 🇰🇵Pak Doo-Ik scored, sent the Italians home and took the North Koreans to the quarter-finals 🙌The surprises didn’t end there as they went up 3-0 against Portugal – until Eusébio took over and ended their formidable run. pic.twitter.com/7R7FegsjHh— FIFA Museum (@FIFAMuseum) October 9, 2022 Norður-Kóreumenn nutu þar stuðnings þrjú þúsund aðdáenda frá Middlesbrough sem höfðu ferðast meira en 240 kílómetra frá einni strönd til annarrar til að styðja þá. Pak og liðsfélagar hans höfðu skrifað nöfn sín í sögubækur heimsmeistaramótsins. Ekkert lið frá Asíu hafði áður komist áfram úr fyrstu umferð heimsmeistaramótsins og það afrek var ekki endurtekið fyrr en árið 1994 þegar Sádi-Arabía komst í sextán liða úrslit. Norður-Kórea komst samt ekki aftur í úrslitakeppni HM fyrr en 44 árum síðar eða á HM í Suður-Afríku 2010. Það sem gerði velgengni þeirra enn athyglisverðari var að Pele og félögum í brasilíska landsliðinu, sem voru ríkjandi meistarar, tókst ekki að komast upp úr sínum riðli. Brasilíumenn töpuðu fyrir bæði Portúgal og Ungverjalandi og sátu eftir í riðlinum. Pele var ítrekað sparkaður niður og lýsti því yfir eftir síðasta leikinn að hann myndi aldrei spila aftur á HM. Hann stóð þó ekki við það því hann hjálpaði Brasilíu að verða heimsmeistarar fyrir fjórum árum síðan með fjórum mörkum og sex stoðsendingum í sex leikjum á HM í Mexíkó 1970. Brasilía komst ekki í átta liða úrslitin og endaði í 11. sæti á HM 1966 en Brassarnir hafa aldrei verið neðar en í níunda sæti síðan þá. Norður-Kóreumenn enduðu í áttunda sæti, þremur sætum ofar en liðið sem hafði orðið heimsmeistari í tveimur keppnum þar á undan. Þetta er staðreynd sem gerði árangur þeirra sumarið 1966 enn sögulegri. One of the biggest upset at the FIFA world cup.North korea defeating Italy in 1966. https://t.co/EnZA6V3RoM pic.twitter.com/27EorQoPA2— A Blue Citizen (@mancityalerts) June 1, 2026 HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Það þarf ekki að fara mjög langt aftur í HM-söguna til að finna dæmi um gróf áhrif spillingar á úrslit heimsmeistaramóts í fótbolta. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir níu daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. 2. júní 2026 09:01 HM-minning: Leyfði herbergisfélaganum að vera hetjan Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir tíu daga. Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta og í dag minnumst við þess þegar Vestur-Þjóðverjar unnu sinn þriðja og síðasta heimsmeistaratitil undir nafni Vestur-Þýskalands. 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