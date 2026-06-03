Florentino Pérez, forseti Real Madrid, ætlar að tilkynna „fyrstu stóru kaup Real Madrid fyrir næsta tímabil“ á morgun, fimmtudag, en forsetakosningabarátta spænska félagsins er nú á lokasprettinum.
Félagsmenn munu kjósa á sunnudag í fyrstu kosningabaráttu Real Madrid í tuttugu ár, þar sem valið stendur á milli sitjandi forseta, hins 79 ára gamla Pérez, og kaupsýslumannsins Enrique Riquelme sem er 37 ára.
Erlendir miðlar greindu frá því í gær að Real Madrid væri nálægt því að ná samkomulagi við varnarmanninn Ibrahima Konaté, sem hefur yfirgefið Liverpool og er nú án félags.
Riquelme sagði í vikunni að goðsögn félagsins, Raúl González, yrði yfirmaður íþróttamála hjá sér ef hann sigrar í kosningunum á sunnudag. Hann hefur einnig sagt að miðjumaður Manchester City, Rodri, sé „leikmaður af þeirri gerð sem verður að spila fyrir Real Madrid“.
„Á fimmtudaginn mun ég tilkynna um fyrstu stóru kaupin mín fyrir næsta tímabil,“ sagði Pérez í viðtali við dagblaðið El Espanyol. „Allir þekkja íþróttaáætlun mína: að hafa bestu leikmennina og halda áfram að vinna titla.“
Pérez vildi ekki staðfesta fréttirnar um að José Mourinho hefði samþykkt að snúa aftur til Madrid sem þjálfari en hann stýrði liðinu áður á árunum 2010 til 2013.
„Bráðum mun ég tilkynna hver nýr þjálfari Real Madrid verður,“ sagði Pérez. „Við munum hafa fleiri nöfn fyrir sunnudag, engar áhyggjur.“
Pérez stýrði Madrid á árunum 2000 til 2006 og aftur frá 2009 til dagsins í dag, en hann hefur verið sjálfkjörinn í síðustu fimm forsetakosningum félagsins.
Mótframbjóðandinn Riquelme hefur gagnrýnt yfirlýsta áætlun Pérez um að selja fimm prósent af Madrid – sem hefur alltaf verið íþróttafélag í eigu félagsmanna sinna, frekar en hlutafélag – til utanaðkomandi fjárfestis.
„Með mig við stjórnvölinn mun Madrid alltaf tilheyra félagsmönnum sínum,“ sagði Pérez á miðvikudag.
„Ég vil að félagsmenn séu eigendur að fjárhagslegum auði félagsins. Í augnablikinu erum við aðeins eigendur að tilfinningalegum auði. Ég vil styrkja þessi tengsl og láta þau ná út yfir dauðann, svo að fjárhagslegur auður geti erfst til barna ykkar eða fjölskyldu,“ sagði Pérez.