Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júní 2026 11:31 Lionel Messi missti af síðustu leikjum Inter Miami en ætti að ná fyrsta leik á HM. Getty/Carmen Mandato Lionel Messi æfði einn á fyrstu æfingu Argentínu í Bandaríkjunum á meðan hann jafnar sig af meiðslum í aftanverðu læri. Fyrirliði Inter Miami og argentínska landsliðsins hefur verið frá keppni vegna meiðsla í vinstra aftanverðu læri síðan 24. maí en búist er við að hann nái sér í tæka tíð fyrir opnunarleik Argentínu á heimsmeistaramótinu gegn Alsír þann 16. júní. Hinn 38 ára gamli Messi kom til móts við landsliðið í æfingabúðum þess í Kansas City og fór á sérstaka einkaæfingu á mánudag. Emiliano „Dibu“ Martínez, Nico Paz, Leandro Paredes, Nico González, Thiago Almada, Gonzalo Montiel og Nahuel Molina glíma einnig við meiðsli og æfðu sér. „Leikmennirnir sem glíma við smávægileg meiðsli halda áfram að vinna með sjúkraþjálfarateyminu að sérstökum æfingum á vellinum og gengur vel,“ sagði argentínska knattspyrnusambandið. Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, fékk góðar fréttir fyrir vináttuleikinn gegn Hondúras á laugardaginn þar sem Cristian „Cuti“ Romero og Julián Álvarez kláruðu æfingu mánudagsins eftir að hafa fengið grænt ljós. Varnarmaður Tottenham, Cuti, hefur jafnað sig af liðbandstognun í hægra hné á meðan framherji Atlético Madrid, Álvarez, er kominn aftur á fullt eftir að hafa verið frá keppni síðan 5. maí vegna tognunar á ökkla. Argentína mun spila sinn síðasta upphitunarleik gegn íslenska landsliðinu í Auburn, Alabama, þann 9. júní áður en titilvörnin hefst gegn Alsír viku síðar í Kansas City. Það eru ekki miklar líkur á því að Messi taki einhvern þátt í þeim leiknum á móti Íslandi en hann verður líklegast í stúkunni þetta kvöld. Argentínumenn munu í riðlakeppni HM einnig mæta Austurríki 22. júní og Jórdaníu 27. júní í Arlington, Texas. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool Fótbolti „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Manchester United kaupir Ederson Fótbolti John Barnes greindist með krabbamein Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Fótbolti Fleiri fréttir Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu „Takk fyrir ástina“ Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Sjá meira