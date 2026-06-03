Fótbolti

Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi missti af síðustu leikjum Inter Miami en ætti að ná fyrsta leik á HM.
Lionel Messi missti af síðustu leikjum Inter Miami en ætti að ná fyrsta leik á HM. Getty/Carmen Mandato

Lionel Messi æfði einn á fyrstu æfingu Argentínu í Bandaríkjunum á meðan hann jafnar sig af meiðslum í aftanverðu læri.

Fyrirliði Inter Miami og argentínska landsliðsins hefur verið frá keppni vegna meiðsla í vinstra aftanverðu læri síðan 24. maí en búist er við að hann nái sér í tæka tíð fyrir opnunarleik Argentínu á heimsmeistaramótinu gegn Alsír þann 16. júní.

Hinn 38 ára gamli Messi kom til móts við landsliðið í æfingabúðum þess í Kansas City og fór á sérstaka einkaæfingu á mánudag.

Emiliano „Dibu“ Martínez, Nico Paz, Leandro Paredes, Nico González, Thiago Almada, Gonzalo Montiel og Nahuel Molina glíma einnig við meiðsli og æfðu sér.

„Leikmennirnir sem glíma við smávægileg meiðsli halda áfram að vinna með sjúkraþjálfarateyminu að sérstökum æfingum á vellinum og gengur vel,“ sagði argentínska knattspyrnusambandið.

Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, fékk góðar fréttir fyrir vináttuleikinn gegn Hondúras á laugardaginn þar sem Cristian „Cuti“ Romero og Julián Álvarez kláruðu æfingu mánudagsins eftir að hafa fengið grænt ljós.

Varnarmaður Tottenham, Cuti, hefur jafnað sig af liðbandstognun í hægra hné á meðan framherji Atlético Madrid, Álvarez, er kominn aftur á fullt eftir að hafa verið frá keppni síðan 5. maí vegna tognunar á ökkla.

Argentína mun spila sinn síðasta upphitunarleik gegn íslenska landsliðinu í Auburn, Alabama, þann 9. júní áður en titilvörnin hefst gegn Alsír viku síðar í Kansas City. 

Það eru ekki miklar líkur á því að Messi taki einhvern þátt í þeim leiknum á móti Íslandi en hann verður líklegast í stúkunni þetta kvöld.

Argentínumenn munu í riðlakeppni HM einnig mæta Austurríki 22. júní og Jórdaníu 27. júní í Arlington, Texas.

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