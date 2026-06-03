Tryggði sigurinn með glæsimarki Andri Broddason skrifar 3. júní 2026 21:16 Alsír unnu góðann sigur á Hollendingum í vináttulandsleik í kvöld. Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images Holland tók á móti Alsír í vináttuleik fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í næstu viku. Bæði lið voru að finna styrkleika sína fyrir mótið. Hollendingar voru sterkari í fyrri hálfleik og náðu að skapa sér nokkur færi. Þrátt fyrir það var lítið um dauðafæri og skiljanlega endaði fyrri hálfleikur 0-0. Þegar leið á seinni hálfleikinn leit út eins og leikmenn Hollands væru að þreytast og vörnin þeirra opnaðist meira. Á 86. mínútu fær Hadj Moussa frá Alsír boltann fyrir utan teig og skrúfar honum föstum í fjærhornið. Skotið var óverjandi fyrir Robin Roefs í marki Hollands. Þetta reyndist eina mark leiksins og lokatölur voru 1-0. Næsti leikur Alsír er gegn Bólivíu á miðvikudaginn en það verður síðasti undirbúningsleikur fyrir HM. Holland tekur á móti Úsbekistan á mánudaginn. Eftir þann leik fer liðið til Norður-Ameríku til þess að keppa á HM. Holland er í F-riðli með Japan, Svíþjóð og Túnis. Alsír er í J-riðli með Argentínu, Austurríki og Jórdaníu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Guðjón Valur ósáttur því lið gæti grætt á tapi Handbolti Enn eitt sjokkið í París: „Ég vil bara hætta í tennis núna“ Sport Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Þór Þorlákshöfn sækja sér leikmann Körfubolti Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Fleiri fréttir ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Sjá meira