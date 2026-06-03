Fótbolti

Tryggði sigurinn með glæsimarki

Andri Broddason skrifar
Alsír unnu góðann sigur á Hollendingum í vináttulandsleik í kvöld.
Alsír unnu góðann sigur á Hollendingum í vináttulandsleik í kvöld. Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Holland tók á móti Alsír í vináttuleik fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í næstu viku. Bæði lið voru að finna styrkleika sína fyrir mótið.

Hollendingar voru sterkari í fyrri hálfleik og náðu að skapa sér nokkur færi. Þrátt fyrir það var lítið um dauðafæri og skiljanlega endaði fyrri hálfleikur 0-0. Þegar leið á seinni hálfleikinn leit út eins og leikmenn Hollands væru að þreytast og vörnin þeirra opnaðist meira.

Á 86. mínútu fær Hadj Moussa frá Alsír boltann fyrir utan teig og skrúfar honum föstum í fjærhornið. Skotið var óverjandi fyrir Robin Roefs í marki Hollands. Þetta reyndist eina mark leiksins og lokatölur voru 1-0.

Næsti leikur Alsír er gegn Bólivíu á miðvikudaginn en það verður síðasti undirbúningsleikur fyrir HM. Holland tekur á móti Úsbekistan á mánudaginn. Eftir þann leik fer liðið til Norður-Ameríku til þess að keppa á HM.

Holland er í F-riðli með Japan, Svíþjóð og Túnis. Alsír er í J-riðli með Argentínu, Austurríki og Jórdaníu.

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