Wales jafnaði metin í lokin Andri Broddason skrifar 2. júní 2026 21:09 Leikmenn Wales sáttir með jafntefli og skarta fallegum treyjum til að fagna 150 ára afmæli knattspyrnusambandsins í Wales Ryan Hiscott/Getty Images Wales og Gana gerðu jafntefli í vináttulandsleik í kvöld, 1-1. Þetta var síðasti leikur Gana fyrir heimsmeistaramótið sem byrjar í næstu viku. Ganverjar hafa ekki unnið landsleik síðan í október 2025 sem var síðasti leikur liðsins í undankeppni heimsmeistaramótsins. Síðan þá hefur Gana tapað öllum leikjunum sínum þangað til í kvöld. Fyrsta mark leiksins skoraði Gana á 66. mínútu eftir góða sókn. Það ætlaði þó ekki að vera auðvelt fyrir Gana að klára færið þar sem þeir þurftu þrjár tilraunir með stuttu millibili til að koma boltanum inn. Fyrsta skotið var varið og næsta fór í slána þegar boltinn barst á Calev Yirenkyi sem gat sent boltann þægilega í netið. Wales var heilt yfir hættulegri aðilinn í leiknum en virtist vera að missa af sigrinum. Þegar komið var í uppbótartíma kemur Neco Williams með frábæra sendingu inn í teiginn þar sem Lewis Koumas skallar boltanum inn og bjargar Wales frá tapi. Wales spilaði leikinn í sérstökum treyjum til að fagna 150 ára afmæli welska knattspyrnusambandsins. Það hefði verið leiðinlegt fyrir liðið að tapa á heimavelli í hátíðartreyjum. Gana er í L-riðli á HM með Panama, Englandi og Króatíu. Wales náði því miður ekki að tryggja sér sæti á HM. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Blóðbað í Köben: „Þetta var helvítis bras“ Sport Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Enski boltinn Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Fótbolti Draumurinn ekki dáinn hjá Bergrós Sport Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Enski boltinn Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Fótbolti Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Fótbolti Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Fótbolti Steph Curry gerir risasamning við kínverskt íþróttamerki Körfubolti Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Fótbolti Fleiri fréttir John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu „Takk fyrir ástina“ Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Stóru liðin á eftir Kroupi Strand Larsen skoraði tvö þegar Norðmenn unnu Svía þægilega Þurfti að flauta leikinn tvisvar af 303 mörk í 500 leikjum fyrir eitt félag Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet „Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“ Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Keegan með fjórða stigs krabbamein Sjá meira