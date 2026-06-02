Fótbolti

Wales jafnaði metin í lokin

Andri Broddason skrifar
Leikmenn Wales sáttir með jafntefli og skarta fallegum treyjum til að fagna 150 ára afmæli knattspyrnusambandsins í Wales
Leikmenn Wales sáttir með jafntefli og skarta fallegum treyjum til að fagna 150 ára afmæli knattspyrnusambandsins í Wales Ryan Hiscott/Getty Images

Wales og Gana gerðu jafntefli í vináttulandsleik í kvöld, 1-1. Þetta var síðasti leikur Gana fyrir heimsmeistaramótið sem byrjar í næstu viku.

Ganverjar hafa ekki unnið landsleik síðan í október 2025 sem var síðasti leikur liðsins í undankeppni heimsmeistaramótsins. Síðan þá hefur Gana tapað öllum leikjunum sínum þangað til í kvöld.

Fyrsta mark leiksins skoraði Gana á 66. mínútu eftir góða sókn. Það ætlaði þó ekki að vera auðvelt fyrir Gana að klára færið þar sem þeir þurftu þrjár tilraunir með stuttu millibili til að koma boltanum inn. Fyrsta skotið var varið og næsta fór í slána þegar boltinn barst á Calev Yirenkyi sem gat sent boltann þægilega í netið.

Wales var heilt yfir hættulegri aðilinn í leiknum en virtist vera að missa af sigrinum. Þegar komið var í uppbótartíma kemur Neco Williams með frábæra sendingu inn í teiginn þar sem Lewis Koumas skallar boltanum inn og bjargar Wales frá tapi.

Wales spilaði leikinn í sérstökum treyjum til að fagna 150 ára afmæli welska knattspyrnusambandsins. Það hefði verið leiðinlegt fyrir liðið að tapa á heimavelli í hátíðartreyjum.

Gana er í L-riðli á HM með Panama, Englandi og Króatíu. Wales náði því miður ekki að tryggja sér sæti á HM.

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