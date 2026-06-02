Fótbolti

Sjáðu mörkin: Norð­menn rúlluðu yfir Svía og glæsi­mark Isak

Valur Páll Eiríksson skrifar
Isak komst á blað.
Isak komst á blað. Mateusz Slodkowski/Getty Images

Noregur vann þægilegan 3-1 sigur í Norðurlandaslag við Svía í Osló í gær. Lykilmenn hvíldu hjá Norðmönnum sem líta vel út fyrir HM.

Bæði lið eru á leið á komandi heimsmeistaramót en tvær stærstu stjörnur Norðmanna voru fjarverandi í gær. Erling Haaland fylgdist með úr stúkunni og Martin Ödegaard fær stutt frí eftir úrslitaleik Meistaradeildarinnar með Arsenal um helgina áður en hann kemur til móts við norska hópinn.

Klippa: Sjáðu mörkin úr sigri Noregs á Svíþjóð

Þrátt fyrir að þeir tveir hafi verið fjarverandi er að finna aðrar sóknarógnir í sterku norsku liði. Jörgen Strand Larsen, framherji Crystal Palace, skoraði tvö marka Norðmanna og Antonio Nusa, leikmaður RB Leipzig, eitt. Noregur leiddi 3-0 í hálfleik.

Alexander Isak, framherji Liverpool og sænska landsliðsins, átti agalega fyrstu leiktíð eftir að hann varð dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Hann sýndi gæðamerki í eina marki Svía í leiknum og ljóst að þörf er á því fyrir Svía að hann finni fjölina ætli liðið sér einhverja hluti á mótinu vestanhafs.

Leikurinn var sýndur á Sýn Sport Viaplay í gær og mörkin má sjá í spilaranum.

Tveir leikir verða sýndir á Sýn Sport Viaplay í dag. Króatar og Belgar mætast klukkan 15:50 og klukkan 18:35 hefst bein útsending frá leik Wales og Gana.

HM 2026 í fótbolta Norski boltinn Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið