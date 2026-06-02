Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak Valur Páll Eiríksson skrifar 2. júní 2026 11:15 Isak komst á blað. Mateusz Slodkowski/Getty Images Noregur vann þægilegan 3-1 sigur í Norðurlandaslag við Svía í Osló í gær. Lykilmenn hvíldu hjá Norðmönnum sem líta vel út fyrir HM. Bæði lið eru á leið á komandi heimsmeistaramót en tvær stærstu stjörnur Norðmanna voru fjarverandi í gær. Erling Haaland fylgdist með úr stúkunni og Martin Ödegaard fær stutt frí eftir úrslitaleik Meistaradeildarinnar með Arsenal um helgina áður en hann kemur til móts við norska hópinn. Klippa: Sjáðu mörkin úr sigri Noregs á Svíþjóð Þrátt fyrir að þeir tveir hafi verið fjarverandi er að finna aðrar sóknarógnir í sterku norsku liði. Jörgen Strand Larsen, framherji Crystal Palace, skoraði tvö marka Norðmanna og Antonio Nusa, leikmaður RB Leipzig, eitt. Noregur leiddi 3-0 í hálfleik. Alexander Isak, framherji Liverpool og sænska landsliðsins, átti agalega fyrstu leiktíð eftir að hann varð dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Hann sýndi gæðamerki í eina marki Svía í leiknum og ljóst að þörf er á því fyrir Svía að hann finni fjölina ætli liðið sér einhverja hluti á mótinu vestanhafs. Leikurinn var sýndur á Sýn Sport Viaplay í gær og mörkin má sjá í spilaranum. Tveir leikir verða sýndir á Sýn Sport Viaplay í dag. Króatar og Belgar mætast klukkan 15:50 og klukkan 18:35 hefst bein útsending frá leik Wales og Gana. HM 2026 í fótbolta Norski boltinn Sænski boltinn Mest lesið Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Enski boltinn Blóðbað í Köben: „Þetta var helvítis bras“ Sport Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Fótbolti Draumurinn ekki dáinn hjá Bergrós Sport HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Fótbolti „Takk fyrir ástina“ Fótbolti Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Enski boltinn „Tímabilinu sem aldrei hófst er nú lokið“ Sport Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu Fótbolti Hefja formlegar viðræður við Iraola Enski boltinn Fleiri fréttir Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu „Takk fyrir ástina“ Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Stóru liðin á eftir Kroupi Strand Larsen skoraði tvö þegar Norðmenn unnu Svía þægilega Þurfti að flauta leikinn tvisvar af 303 mörk í 500 leikjum fyrir eitt félag Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet „Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“ Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Keegan með fjórða stigs krabbamein United-mennirnir skoruðu bæði í rétt og rangt mark í stórsigri Brassa Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Ancelotti tekur við liði Hákons í fjarvinnu Freyr rekinn frá Brann Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Banna taktísku markvarðarleikhléin á HM HM-minning: Leyfði herbergisfélaganum að vera hetjan Milner hættur í fótbolta Gerði óþekktan leikmann heimsfrægan Sjá meira