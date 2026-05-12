Um helgina hafði erlendur karlmaður samband við neyðarlínuna og óskaði eftir fundi við lögregluna í því þeim tilgangi að honum yrði vísað af landi brott þar sem hann væri í ólögmætri dvöl á Íslandi.
Í tilkynningu þess efnis á vef Lögreglunnar segir að Lögreglan á Suðurnesjum hafi komið til fundar við manninn, sem hafi sagst hafa verið í ólögmætri dvöl á Íslandi í tvö til þrjú ár.
Maðurinn hafi ekki verið með skilríki meðferðis og því hafi ekki verið hægt að staðfesta auðkenni hans. Maðurinn hafi því verið handtekinn en eftir að auðkenni hans voru staðfest hafi honum verið sleppt.
Útlendingastofnun muni í framhaldinu taka ákvörðun um hugsanlega brottvísun og endurkomubann á Schengen svæðinu.