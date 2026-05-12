Brotist var inn í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags og voru unnar miklar skemmdir. Þá var dýrum hleypt út og drápust tíu smágrísir auk þess sem taka þurfti einn grís af lífi vegna kjálkabrots. Talið er að skemmdirnar hafi verið unnar í yfirskyni dýravelferðar.
Í tilkynningu frá Stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir hafi verið unnar bæði á skrifstofuaðstöðu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stíur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar svo dýrin gengu laus um húsin og tún við húsin.
„Afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru mjög alvarlegar. Tíu smágrísir drápust í ringulreiðinni sem skapaðist og t.a.m. þurfti að aflífa einn grís vegna kjálkabrots. Þá eru fjölmargar gyltur með áverka, meðal annars haltar og rispaðar, og eitt fósturlát hefur þegar orðið. Búast má við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkurmissis hjá gyltum og mögulegra fleiri fósturláta,“ segir í tilkynningunni.
Þá segir einnig að verulega hafi verið brotið gegn smitvörnum hússins þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðust saman og sum þeirra hafi farið út úr húsum þess.
Málið hefur verið kært til lögreglu og er til rannsóknar þar. Þá er einnig búið að láta Matvælastofnun og embætti yfirdýralæknis vita af atvikinu.
Umfang og framkvæmd verknaðarins þykja benda til þess að fleiri en einn hafi verið að verki. Þá þykja verksummerki benda til þess að brotið hafi verið framið undir yfirskyni dýravelferðar, þó að afleiðingarnar hafi valdið dýrunum verulegu tjóni og þjáningum, eins og segir í tilkynningunni.
„Þegar starfsfólk kom til vinnu um morguninn blasti við skelfileg sjón. Dýrin voru augljóslega í miklu uppnámi og í óreiðunni höfðu þau slasað bæði sig sjálf og hvert annað. Sérstaklega þungbært var að finna dauða grísi eftir nóttina,“ segir Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugríss í tilkynningunni.
Hann segir starfsfólkið hafa orðið fyrir miklu áfalli við að sjá bæði vinnustað sinn og dýrin í þessu ástandi og það hafi verið sent heim.
„Þetta er ekki aðeins töluvert eignatjón heldur fyrst og fremst mjög alvarlegt mál fyrir dýrin sjálf. Að ráðast inn að næturlagi, þegar dýrin eru í hvíld, valda hávaða, óreiðu og reka þau um húsin hafði veruleg áhrif á líðan þeirra og öryggi.
Mjög alvarlegt er þegar ró raskast hjá gyltum með got. Spenagrísir eru afar viðkvæmir fyrstu dagana og ef þeir týna móður sinni eða lenda hjá rangri gyltu getur hún hafnað þeim. Þá fá þeir hvorki næga næringu né vernd og geta veikst eða drepist á skömmum tíma.“
Geir segir að Stjörnugrís hafi um nokkurt skeið unnið að undirbúningi umfangsmikilla framkvæmda með það að markmiði að bæta aðbúnað enn frekar og tryggja að þessi mál séu eins vel úr garði gerð og kostur er. Enn séu þó ákveðin mál hjá stjórnvöldum sem bíða úrlausnar áður en hægt verður að ráðast að fullu í þær framkvæmdir.
„Við viljum jafnframt hvetja þá sem stóðu að þessum verknaði til að gefa sig fram og axla ábyrgð á gjörðum sínum. Við skiljum vel að fólk hafi áhuga á og áhyggjur af dýravelferð og það er af hinu góða að velferð dýra sé í hávegum höfð í samfélaginu. Það er eitt að mótmæla eða hafa skoðanir á búrekstri, en allt annað að valda dýrum þjáningu, meiðslum og dauða, raska ró þeirra og eyðileggja umhverfi þeirra í nafni málstaðar síns.
Ég tel að allir hljóti að fordæma verknað af þessu tagi. Mótmæli eiga aldrei að bitna á dýrunum sjálfum.“