Kannast þú við Tommy?

Sakamál sem snýst um andlát sænsks sautján ára drengs hefur leitt rannsakendur til Íslands. Nú hafa verið birtar myndir og er óskað eftir öllum vísbendingum sem leitt gætu að uppljóstrun málsins. Íslandstengingin við málið er sú að þegar Tommy fannst látinn, árið 1966, fannst einnig kvittun frá Hótel Loftleiðum í vasa hans.
Blaðamaðurinn Íris Andradóttir vinnur fyrir norska sakamálaþáttinn „Åsted Norge“ og er hún ein þeirra sem reyna nú að komast að því hvað hinn sænski Tommy Plath, sem gekk einnig undir falska nafninu Anders Karlsson, var að gera á Íslandi stuttu áður en hann lést.
Tommy hvarf frá heimili sínu í Svíþjóð 11. eða 12. júlí árið 1966 og fannst látinn í skógi í Noregi um það bil mánuði síðar. Enn þann dag í dag hefur ekki tekist að komast að dánarorsök hans. Fjallað var um málið á sínum tíma í íslenskum fjölmiðlum.
Ástæða þess að rannsóknin leiddi Írisi og félaga til Íslands er sú að þegar Tommy fannst látinn var kvittun frá Hótel Loftleiðum fundin í vasa hans. Hann hafði þá sennilega dvalið á hótelinu dagana 13.-15. júlí árið 1966 undir fölsku nafni, Anders Karlsson.
„Við reynum nú að komast að því hvað hann var að gera á Íslandi og hvort einhver hafi séð hann eða hitt á þeim tíma. Allar upplýsingar geta skipt máli. Ef þú aðeins kannast við nafnið, hvort sem það er Tommy Plath eða Anders Karlsson, væru það líka áhugaverðar upplýsingar,“ segir í færslu Írisar.
En líkt og bent var á í athugasemd undir færslu Írisar virka maðurinn á myndinni ekki mikið eldri en tólf eða þrettán ára. Í svari við því segir Íris myndirnar vera þær nýjustu sem þau eigi en að hann sé frekar ungur á þeim.
Þá er fólk einnig að velta því fyrir sér í athugasemdunum hvernig svo ungum dreng tókst að ferðast án fullorðins aðila á milli landa og dvelja einn á hóteli án þess að neinum þætti það athugunarvert.
Íris segist aðallega hafa verið fengin með í þetta tiltekna verk vegna Íslandstengingarinnar.
„Við erum að koma til landsins í næstu viku og það væri auðvitað frábært að geta hitt einhvern sem kannast við hann eða málið,“ segir hún í samtali við blaðamann og nefnir að meðal þess sem þau geri líklega sé að mynda en annars viti hún ekki nákvæmlega hvað þau muni gera hér á Íslandi.
Áður hefur þeim hjá „Åsted Norge“ tekist að leysa mál með mætti Facebook en þá hafði líki skolað á land í Vestur-Noregi. Á líkinu fannst eins konar lukkugripur sem leiddi til þess að hægt var að nafngreina manninn.
„Mér skilst að það hafi verið Facebook-póstur sem leiddi til þess að fólk á Filippseyjum þekkti lukkugrip sem hann hafði fundist með. Svo var það samstarfskona mín sem fann út hver maðurinn var og þá var hægt að láta fjölskyldu hans vita og jarða hann undir nafni,“ segir Íris frá.
Þættirnir hafa nú verið sýndir í rúmt ár og eru með hálfa milljón áhorfenda „per þátt“ en þau vinna iðulega mál út frá ábendingum áhorfenda.
„Annaðhvort rannsökum við mál sjálf eða fáum ábendingar um mál sem við sendum svo áfram á lögreglu,“ segir Íris en hún segist hafa að vissu leyti hafa slysast í þetta ákveðna starf.
„Ég er auðvitað blaðamaður í botn en það eru fáir svona þættir til og mér finnst skemmtilegt að geta rannsakað mál svona beint,“ segir Íris en hún hvetur alla sem gætu aðstoðað við rannsókn málsins til að hafa samband í gegnum netfangið iris.andradottir@mastiff.no.