Skoruðu eftir 15 sekúndur og Þórir fékk engu breytt

Juventus er á góðri leið með að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu eftir 1-0 sigur gegn Þóri Jóhanni Helgasyni og félögum í Lecce á útivelli í kvöld.
Dusan Vlahovic var í byrjunarliði Juventus í fyrsta sinn síðan í nóvember og hann var innan við 15 sekúndur að koma boltanum í netið. Þetta reyndist sigurmarkið.
Þórir hafði ekki spilað fyrir Lece síðan í mars en hann fékk að spreyta sig í kvöld og lék síðustu tuttugu mínúturnar.
Lecce tókst þó ekki að jafna og er því áfram í bullandi fallbaráttu, fjórum stigum fyrir ofan Cremonese sem er í fallsæti en á þrjá leiki eftir á meðan að Lecce á tvo eftir.
Juventus er núna með 68 stig í 3. sæti, stigi fyrir ofan AC Milan og fjórum fyrir ofan Roma en fjögur efstu liðin komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Roma og Milan eiga þrjá leiki eftir en Juventus tvo.