Fótbolti

Skoruðu eftir 15 sekúndur og Þórir fékk engu breytt

Sindri Sverrisson skrifar
Þórir Jóhann Helgason sat á bekknum þegar Juventus komst yfir með marki Dusan Vlahovic á fyrstu mínútu en spilaði svo síðustu tuttugu mínúturnar.
Þórir Jóhann Helgason sat á bekknum þegar Juventus komst yfir með marki Dusan Vlahovic á fyrstu mínútu en spilaði svo síðustu tuttugu mínúturnar. Samsett/Lecce/Getty

Juventus er á góðri leið með að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu eftir 1-0 sigur gegn Þóri Jóhanni Helgasyni og félögum í Lecce á útivelli í kvöld.

Dusan Vlahovic var í byrjunarliði Juventus í fyrsta sinn síðan í nóvember og hann var innan við 15 sekúndur að koma boltanum í netið. Þetta reyndist sigurmarkið.

Þórir hafði ekki spilað fyrir Lece síðan í mars en hann fékk að spreyta sig í kvöld og lék síðustu tuttugu mínúturnar.

Lecce tókst þó ekki að jafna og er því áfram í bullandi fallbaráttu, fjórum stigum fyrir ofan Cremonese sem er í fallsæti en á þrjá leiki eftir á meðan að Lecce á tvo eftir.

Juventus er núna með 68 stig í 3. sæti, stigi fyrir ofan AC Milan og fjórum fyrir ofan Roma en fjögur efstu liðin komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Roma og Milan eiga þrjá leiki eftir en Juventus tvo.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið