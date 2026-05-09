Sunderland og Manchester United gerðu í dag markalaust jafntefli í 36.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Brighton hafði á sama tíma betur gegn Wolves og er í frábærum málum í Evrópubaráttu deildarinnar.
Það var að litlu að keppa fyrir bæði lið á Leikvangi ljóssins í dag. Manchester Untied nú þegar búið að tryggja sér Meistaradeildarsæti á meðan að Sunderland, sem er nýliði í ensku úrvalsdeildinni er um miðja deild.
Úrslitin gera það að verkum að Manchester United er áfram í 3.sæti deildarinnar með 65 stig, sex stigum meira en Liverpool þegar að bæði lið eiga eftir tvo leiki. Sunderland er í 12.sæti með 48 stig.
Brighton er í virkilega flottum málum þegar kemur að baráttunni um Evrópusæti í ensku úrvalsdeildinni. Liðið vann í dag 3-0 sigur gegn botnliði Wolves á heimavelli.
Brighton komst yfir í leiknum strax á fyrstu mínútunni með marki frá Jack Hinshelwood. Mörk frá Lewis Dunk og Yankuba Minteh gerðu síðan út um leikinn.
Brighton vermir 7.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er þar með 53 stig og aðeins tvö stig upp í Bournemouth í sjötta sætinu.
Bournemouth vann mikilvægan 1-0 sigur gegn Fulham á útivelli í leik sem bauð upp á mikla dramatík. Bæði lið misstu mann af velli með rautt spjald en það var Rayan sem skoraði það sem reyndist sigurmark leiksins á 53.mínútu eftir stoðsendingu frá Adam Smith.