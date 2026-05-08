„Þreytandi að þurfa að tala um dómarana“

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, hafði sitt hvað að segja um dómara leiksins þegar Valur beið lægri hlut gegn Fram með dramatískum hætti í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Það svíður gríðarlega að fá ekkert úr úr þessum leik þar sem frammistaðan var mjög góð. Við náðum að ógna þeim trekk í trekk með vel útfærðum skyndisóknum en því miður bara dugði það ekki til að þessu sinni,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, svekktur.
„Dagur Orri fær til að mynda frábært færi til þess að koma okkur í 3-1 eftir mjög góða skyndisókn en skot hans er bara frábærlega varið. Við áttum meira skilið en það er svo sem ekki spurt að því,“ sagði Hermann þar að auki.
„Það er þreytt að þurfa svo aftur að tala um dómarana en okkur fannst vera brotið á Samúel Kára þegar þeir skora fyrsta markið og svo er hendi og líklega þá víti á Kennie áður en þeir koma með rýtinginn og skora sigurmarkið,“ sagði hann um dómara leiksins.
„Við tökum hins vegar bara það jákvæða með okkur úr frammistöðunni og förum núna að einbeita okkur að næsta verkefni. Það er ekkert annað að gera. Það var ákefð, barátta og kraftur í sóknarleiknum okkar og raunar öllu sem við vorum að gera,“ sagði Hermann um framhaldið.