Gils Gíslason var hetja FH-inga um stund í 3-3 jafntefli liðsins gegn Breiðabliki í 6. umferð Bestu deildar karla á Kópavogsvelli í kvöld.
FH lenti 2-0 undir í fyrri hálfleik en kom af miklum krafti inn í þann síðari. Gils minnkaði muninn snemma eftir hlé, Kjartan Kári Halldórsson jafnaði úr vítaspyrnu og Gils kom FH svo í 3-2 með sínu öðru marki áður en Blikar jöfnuðu metin úr vítaspyrnu.
Aðspurður hvernig þessi mikli rússíbanaleikur hefði blasað við honum sagði Gils FH hafa tekið skref fram á við, þrátt fyrir að sigurinn hafi ekki komið.
„Mér fannst við sterkari varnarlega en í síðustu leikjum og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að byggja upp á,“ sagði Gils.
Gils skoraði tvö mörk í leiknum og viðurkenndi að hann hefði beðið lengi eftir slíku tækifæri.
„Ég er búinn að vera að bíða lengi eftir þessu tækifæri og þetta datt loksins í dag. Ég er bara feginn að hafa skorað tvö mörk,“ sagði hann.
Seinna markið kom á stórri stundu þegar FH fullkomnaði viðsnúninginn og komst í 3-2. Gils lýsti markinu á einfaldan hátt.
„Ég tek hlaupið þarna í gegn og klára bara niðri í horninu,“ sagði Gils.
FH hefur enn ekki unnið leik eftir sex umferðir í Bestu deildinni en Gils segir stemninguna í hópnum áfram góða.
„Hún er held ég bara jákvæð. Við vitum alveg að við getum miklu betur en þetta,“ sagði Gils.Hann benti jafnframt á að FH-liðið væri ungt og enn í mótun.
„Við erum með ungan hóp og ég held að það séu sex annars flokks leikmenn í hópnum. Reynslan er ekki mikil þótt við séum með aðeins eldri stráka sem mér finnst stíga gríðarlega vel upp,“ sagði Gils.
„Þetta er eitthvað sem við þurfum að byggja upp og byrja að finna sigrana og klára leikina almennilega,“ bætti hann við.