Íslenski boltinn

„Ég er búinn að vera að bíða lengi eftir þessu tæki­færi“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Gils stóð svo sannarlega sína vakt fyrir FH í kvöld og skoraði tvö mörk.

Gils Gísla­son var hetja FH-inga um stund í 3-3 jafn­tefli liðsins gegn Breiða­bliki í 6. um­ferð Bestu deildar karla á Kópa­vogs­velli í kvöld.

FH lenti 2-0 undir í fyrri hálf­leik en kom af miklum krafti inn í þann síðari. Gils minnkaði muninn snemma eftir hlé, Kjartan Kári Halldórs­son jafnaði úr víta­spyrnu og Gils kom FH svo í 3-2 með sínu öðru marki áður en Blikar jöfnuðu metin úr víta­spyrnu.

Að­spurður hvernig þessi mikli rússíbana­leikur hefði blasað við honum sagði Gils FH hafa tekið skref fram á við, þrátt fyrir að sigurinn hafi ekki komið.

„Mér fannst við sterkari varnar­lega en í síðustu leikjum og ég held að það sé eitt­hvað sem við þurfum að byggja upp á,“ sagði Gils.

Gils skoraði tvö mörk í leiknum og viður­kenndi að hann hefði beðið lengi eftir slíku tækifæri.

„Ég er búinn að vera að bíða lengi eftir þessu tækifæri og þetta datt loksins í dag. Ég er bara feginn að hafa skorað tvö mörk,“ sagði hann.

Seinna markið kom á stórri stundu þegar FH full­komnaði viðsnúninginn og komst í 3-2. Gils lýsti markinu á ein­faldan hátt.

„Ég tek hlaupið þarna í gegn og klára bara niðri í horninu,“ sagði Gils.

Geta gert miklu betur

FH hefur enn ekki unnið leik eftir sex um­ferðir í Bestu deildinni en Gils segir stemninguna í hópnum áfram góða.

„Hún er held ég bara jákvæð. Við vitum alveg að við getum miklu betur en þetta,“ sagði Gils.

Hann benti jafn­framt á að FH-liðið væri ungt og enn í mótun.

„Við erum með ungan hóp og ég held að það séu sex annars flokks leik­menn í hópnum. Reynslan er ekki mikil þótt við séum með aðeins eldri stráka sem mér finnst stíga gríðar­lega vel upp,“ sagði Gils.

„Þetta er eitt­hvað sem við þurfum að byggja upp og byrja að finna sigrana og klára leikina al­menni­lega,“ bætti hann við.

Besta deild karla FH

