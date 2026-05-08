Gianni Infantino hefur enn á ný komið FIFA til varnar vegna gremju sökum hás miðaverðs á komandi heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. Miðar á úrslitaleik mótsins eru til sölu á 2,3 milljónir bandaríkjadala.
Mikil gagnrýni hefur beinst að FIFA og mótshöldurum sökum hás miðaverðs og gefur dræm sala hótelgistinga til kynna að endursöluaðilar hafi sópað upp stórum hluta miða. Aðeins er hægt að endurselja miða í gegnum kerfi FIFA og þeir miðar fara ekki ódýrt.
Ódýrustu miðarnir á hverja leiki, í flokkum 3 og 4, hefur þá fækkað mjög frá fyrri mótum og því færri miðar á viðráðanlegu verði fyrir almenning í boði.
„Við verðum að skoða markaðinn,“ sagði Infantino. „Við erum á markaði þar sem skemmtanaiðnaðurinn er hvað þróaðastur í heiminum, svo við verðum að beita markaðsverði,“ sagði Infantino aðspurður um miðamálin.
„Í Bandaríkjunum er einnig leyfilegt að endurselja miða, svo ef þú myndir selja miða á of lágu verði, þá verða þessir miðar seldir á mun hærra verði. Og reyndar, jafnvel þótt sumir segi að miðaverðið sem við höfum sett sé hátt, þá enda þeir miðar samt á endursölumarkaði á enn hærra verði, meira en tvöfalt verð okkar,“ segir Infantino sem firrir sig því ábyrgð.
FIFA hefur ekki stjórn á uppsettum verði miða sem fara í endursölu, en þeir seljast í gegnum kerfi sambandsins. FIFA tekur hins vegar 15 prósent kaupgjald frá kaupanda hvers miða og 15 prósent endursölugjald frá seljanda.
Miðar á úrslitaleik mótsins voru til sölu á 2,3 milljónir bandaríkjadala í gegnum kerfi FIFA á dögunum. Það nemur um 282 milljónum króna fyrir hvern miða.
„Ef einhver setur miða á endursölumarkað á 2 milljónir dala, númer 1: þýðir það ekki að miðarnir kosti 2 milljónir dala, og númer 2: þýðir það ekki að einhver muni kaupa þessa miða,“ sagði Infantino.
„Og ef einhver kaupir miða á úrslitaleikinn fyrir 2 milljónir dala, þá mun ég persónulega færa viðkomandi pylsu og kók til að tryggja að hann fái frábæra upplifun.“