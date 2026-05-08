Neyðast til að styðja liðið sem þeir hata

Þó að stuðningsmönnum Tottenham sé það þvert um geð þá ættu þeir svo sannarlega að vonast eftir sigri erkifjenda sinna í Arsenal á sunnudaginn.
Spursarar eru í klípu því þó að þeir hafi engan áhuga á að horfa upp á Arsenal vinna langþráðan Englandsmeistaratitil þá vilja þeir heldur ekki falla niður í B-deild.
Nú þegar þrjár umferðir eru eftir af deildinni er Tottenham enn í mikilli fallhættu, þrátt fyrir tvo sigra í röð, aðeins stigi fyrir ofan West Ham sem situr í fallsæti.
Arsenal og West Ham mætast einmitt á sunnudaginn og sigur West Ham myndi setja Tottenham í fallsæti fyrir leik liðsins við Leeds á mánudagskvöldið.
BBC ræddi við stuðningsmenn Tottenham og einn þeirra, Ali Speechly, sagði skiptar skoðanir meðal þeirra.
„Sjálfur myndi ég ekki ganga svo langt að styðja Arsenal. Ég gæti bara ekki hugsað mér það,“ sagði Speechly.
Bardi, sem sér um The Extra Inch hlaðvarpið sem tileinkað er Tottenham, segir hins vegar:
„Í augnablikinu snýst þetta allt um að halda sér á lífi. Það er í forgangi hjá okkur. Öryggið er mikilvægara heldur en rígurinn en ég mun ekkert fara að gráta ef þetta endar 5-5 og Jarrod Bowen skorar tvö mörk í uppbótartíma,“ sagði Bardi.
Eftir leikinn við Leeds á Tottenham eftir að spla við Chelsea á útivelli 17. maí og svo heima gegn Everton í lokaumferðinni 24. maí. West Ham á útileik við Newcastle 17. maí en spilar heima við Leeds í lokaumferðinni.