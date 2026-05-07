Glasner gæti kvatt Palace með titli en Rayo Vallecano stendur í veginum

Crystal Palace vann 5-2 samanlagt gegn Shakhtar í undanúrslitum Evrópudeildarinnar og mun mæta Rayo Vallecano í úrslitaleiknum eftir 2-0 samanlagðan sigur spænska liðsins gegn Strasbourg.
Crystal Palace vann fyrri leikinn 0-3 á útivelli og var því í frábærri stöðu þegar Pedro Henrique setti boltann óvart í eigið net á 25. mínútu í kvöld.
Equinaldo minnkaði muninn skömmu síðar en Palace var hættulegra liðið. Jean Philippe-Mateta var næstum því búinn að skora annað mark með hjólhestaspyrnu fyrir hálfleik en skotið small í stönginni. Ismaila Sarr gerði svo út af við einvígið í upphafi seinni hálfleiks.
Oliver Glasner gæti því stýrt Palace til titils annað árið í röð áður en hann kveður í sumar, að þessu sinni á Evrópusviðinu.
Palace mun mæta Rayo Vallecano í úrslitaleiknum þann 27. maí.
Vallecano vann Strasbourg 1-0 í báðum leikjum liðanna. Alemao skoraði eina mark leiksins á 42. mínútu í kvöld.
Úrslitin gera það að verkum að Spánn vinnur Þýskaland í baráttunni um annað Meistaradeildarsæti á næsta tímabili. Meira má lesa um þá keðjuverkun hér.