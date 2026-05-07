Jöfnunarmark Harry Kane fyrir Bayern gegn PSG í gærkvöld dugði ekki til að koma Bayern í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Markið gæti hins vegar endað á að skila þýsku liði í keppnina á næstu leiktíð.
UEFA veitir tvö aukasæti í Meistaradeildinni eftir hverja leiktíð, til þjóðanna tveggja sem ná bestum árangri í Evrópukeppnunum þremur.
England er þegar búið að tryggja sér fimmta sætið fyrir sín lið, með árangrinum í vetur, en baráttan á milli Spánar og Þýskalands um að fá hitt aukasætið er hnífjöfn og spennandi.
Í þeirri baráttu hjálpaði jöfnunarmark Kane afar mikið til. Það tryggði Þýskalandi 0,412 stig á styrkleikalista UEFA og gerir kvöldið í kvöld afar spennandi.
Spánn er enn fyrir ofan Þýskaland, með 21,781 stig gegn 21,357 stigum Þýskaland. Þarna munar því 0,424 stigum og Freiburg gæti einmitt bætt 0,428 stigum við fyrir Þýskaland í kvöld.
🚨 To Secure an Extra Champions League spot:🇪🇸 Spain - 86%🇩🇪 Germany - 14%💥 Both Spain and Germany have a chance to mathematically claim an extra Champions League spot on Thursday night!(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/bsabB3APHw— Football Rankings (@FootRankings) May 7, 2026
Eitt þýskt lið er enn með í Evrópukeppni, Freiburg í undanúrslitum Evrópudeildarinnar, og eitt spænskt sem er Rayo Vallecano í undanúrslitum Sambandsdeildarinnar.
Ef að Freiburg vinnur Braga í kvöld og kemst í úrslitaleik Evrópudeildarinnar en Rayo Vallecano tapar fyrir Strasbourg í Frakklandi, þá kemst Þýskaland upp fyrir Spán og fær aukasæti í Meistaradeildinni á næstu leiktíð.
En ef að Rayo Vallecano vinnur í kvöld þá er öruggt að Spánn færi aukasætið í Meistaradeildinni. Sama niðurstaða fæst ef bæði Freiburg og Rayo Vallecano falla út í kvöld. Ef bæði lið komast áfram þá fæst niðurstaðan í úrslitaleikjunum.
Það verða því margra augu á leikjunum í kvöld. Real Betis er í 5. sæti spænsku deildarinnar, sex stigum á undan Celta Vigo þegar fjórar umferðir eru eftir, og yrði því komið langleiðina í Meistaradeild Evrópu ef Rayo Vallecano ynni í kvöld.
Í þýsku deildinni er hins vegar afar jöfn barátta á milli Leverkusen, Stuttgart og Hoffenheim um 4. sætið því liðin eru öll með 58 stig þegar tvær umferðir eru eftir. Eitt þessara liða kemst í Meistaradeildina og svo mögulega annað, ef að Freiburg tekst að bæta ofan á markið frá Kane og tryggja Þýskalandi aukasæti.