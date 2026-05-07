Valverde segist bara hafa rekið höfuðið í borð

Federico Valverde hlaut höfuðáverka og verður frá í 10-14 daga eftir rifrildi við liðsfélaga sinn hjá Real Madrid. Valverde segir hins vegar að engin högg hafi flogið milli hans og Aurelién Tchouameni.
Real Madrid staðfesti fyrr í kvöld að úrúgvæski miðjumaðurinn verði frá í allt að tvær vikur og muni missa af El Clasico leiknum gegn Barcelona um helgina. Hann hafi hlotið höfuðáverka í viðskiptum sínum við Aurelién Tchouameni fyrr í dag.
Nánar má lesa um það hér fyrir neðan en umfjöllun Vísis er byggð á umfjöllun Madrídarmiðilsins Marca.
Valverde birti síðan yfirlýsingu í sögu sinni á Instagram þar sem hann sagði málið einn stóran misskilning og söguna hafa verið verulega ýkta. Hann sagði að hvorki hann né Tchouameni hefðu látið höggin tala þegar þeir lentu í rifrildi á æfingu í dag.
Hann hefði rekið höfuðið í borð og fengið smá skurð. Valverde axlaði ábyrgð á rifrildinu og sagði Real Madrid eitt það mikilvægasta í sínu lífi. Hann kvaðst tilbúinn til að taka þeim afleiðingum sem hegðun hans myndu fylgja.
Lauslega þýðingu frá yfirlýsingu Valverde, sem var skrifuð á spænsku, má lesa hér fyrir neðan.
„Í gær lenti ég í atviki með liðsfélaga mínum á æfingu, þar sem þreyta vegna og gremja gerðu allt verra.
Í venjulegum búningsklefa geta svona hlutir gerst og eru leystir innan hópsins án þess að verða opinberir. Augljóslega er einhver á bak við þetta, sem dreifir sögunni hratt, og ásamt titlalausu tímabili þar sem Real Madrid er alltaf undir smásjá, er allt blásið úr samhengi.
Í dag áttum við í öðrum ágreiningi. Í rifrildinu rak ég höfuðið óvart í borð, sem olli litlum skurði á enninu sem krafðist venjulegrar heimsóknar á spítala.
Á engum tímapunkti hefur liðsfélagi minn slegið mig og ég hef ekki slegið hann heldur, þó ég skilji að fyrir ykkur sé auðveldara að trúa því að við höfum lent í slagsmálum eða að það hafi verið viljandi, en það gerðist ekki.
Ég biðst afsökunar. Ég biðst innilega afsökunar því þetta ástand særir mig, þessi stund sem við erum að ganga í gegnum særir mig. Real Madrid er eitt það mikilvægasta í lífi mínu og ég get ekki skeytt svona um það. Niðurstaðan er uppsöfnun atriða sem ná hámarki í tilgangslausu rifrildi, sem skaðar ímynd mína og gefur færi á að menn skáldi, rægi og ýki atvik. Ég efast ekki um að allur ágreiningur sem við gætum haft utan vallar hverfur á vellinum, og ef ég þarf að verja það inni á leikvanginum, þá verð ég fyrstur til þess.
Ég ætlaði ekki að tjá mig fyrr en í lok tímabilsins. Við duttum út úr Meistaradeildinni og ég hélt reiði minni og gremju fyrir sjálfan mig. Við höfum sóað öðru ári og ég var ekki í aðstöðu til að vera að birta færslur á samfélagsmiðlum þegar eina andlitið sem ég átti að sýna var á vellinum, og mér finnst það vera það sem ég gerði. Þess vegna er ég sá sem er mest hryggur og sár yfir því að vera í þessari stöðu sem kemur í veg fyrir að ég geti spilað næsta leik vegna læknisfræðilegra ákvarðana. Ég gefalltaf allt mitt, allt til enda, og það særir mig meira en nokkurn annan að geta það ekki. Ég er til taks fyrir félagið og liðsfélaga mína og mun vinna með þeim, hvaða ákvörðun sem þeir telja nauðsynlega. Takk fyrir.”