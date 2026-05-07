Svona gekk að flytja vindmyllurnar

Fyrstu flutningar á risastórum vindmyllum í nótt um þjóðvegi Suðurlands gengu framar vonum og tók það flutningalestina um fimm klukkustundir að aka farminum frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga.
Í fréttum Sýnar mátti sjá þegar lest fimm flutningabíla lagði af stað úr Þorlákshöfn laust fyrir miðnætti en lögreglan á Suðurlandi stýrði þessum vandasömu flutningum. Lestin ók löturhægt yfir Óseyrarnesbrú yfir ósa Ölfusár og bara einn trukkur í einu en meðalhraðinn á þessari 130 kílómetra leið var um 25 kílómetrar á klukkustund.
Hringtorgið austan við Selfoss var þó fyrsta stóra áskorunin enda vindmyllublöðin nærri sjötíu metra löng. Það reyndist þó auðvelt að fara þar í gegn en öll önnur umferð um torgið var stöðvuð á meðan.
Tímasetning flutninganna um hánótt, að hluta um þjóðveg eitt, var einmitt valin með það í huga að þá væri þjóðvegaumferð í lágmarki enda ekki mikið pláss eftir á veginum til að mæta svona trukkum, hvað þá að aka framúr þeim. Meðal annars var farið yfir Þjórsárbrú, einnig löturhægt.
Þegar lestin var komin upp úr Landssveit, með Heklu í baksýn, var farið að birta af degi. Ofan Búrfells var ekið framhjá virkjunarmannvirkjum við Ísakot og vindmyllunum tveimur í Búrfellslundi en svo tók við þjóðvegarykið.
Það var svo um hálffimmleytið í morgun sem áfangastað var náð við Vaðöldu, neðan Sultartangastíflu, en þá var sólin að koma upp.
Næsti flutningur verður svo í nótt. Farnar verða alls 42 ferðir á næstu sjö til átta vikum til að flytja fjórtán vindmyllur.
Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri vindmyllugarðs Landsvirkjunar við Vaðölduver, segir hafa gengið mjög vel að flytja hluta vindmylla í Vaðölduver í nótt. Lögregla segir beygjur og hringtorg mestu áskorun en flutningarnir hafi gengið vel í nótt.
Einhverjir viðamestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hefjast í kvöld þegar risastórir vindmylluhlutar verða fluttir frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga. Kristján Már Unnarsson fréttamaður var í beinni frá Þorlákshöfn í kvöld.