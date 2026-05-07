Svona gekk að flytja vindmyllurnar

Kristján Már Unnarsson skrifar
Fyrsti vindmylluspaðinn kominn í Vaðöldu snemma í morgun. Sultartangastífla, lengsta stífla Íslands, fyrir aftan.
Fyrstu flutningar á risastórum vindmyllum í nótt um þjóðvegi Suðurlands gengu framar vonum og tók það flutningalestina um fimm klukkustundir að aka farminum frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga.

Í fréttum Sýnar mátti sjá þegar lest fimm flutningabíla lagði af stað úr Þorlákshöfn laust fyrir miðnætti en lögreglan á Suðurlandi stýrði þessum vandasömu flutningum. Lestin ók löturhægt yfir Óseyrarnesbrú yfir ósa Ölfusár og bara einn trukkur í einu en meðalhraðinn á þessari 130 kílómetra leið var um 25 kílómetrar á klukkustund.

Hringtorgið austan við Selfoss var þó fyrsta stóra áskorunin enda vindmyllublöðin nærri sjötíu metra löng. Það reyndist þó auðvelt að fara þar í gegn en öll önnur umferð um torgið var stöðvuð á meðan.

Ekið í gegnum hringtorgið í austurjaðri Selfoss.Landsvirkjun

Tímasetning flutninganna um hánótt, að hluta um þjóðveg eitt, var einmitt valin með það í huga að þá væri þjóðvegaumferð í lágmarki enda ekki mikið pláss eftir á veginum til að mæta svona trukkum, hvað þá að aka framúr þeim. Meðal annars var farið yfir Þjórsárbrú, einnig löturhægt.

Ekið yfir Þjórsárbrú.Landsvirkjun

Þegar lestin var komin upp úr Landssveit, með Heklu í baksýn, var farið að birta af degi. Ofan Búrfells var ekið framhjá virkjunarmannvirkjum við Ísakot og vindmyllunum tveimur í Búrfellslundi en svo tók við þjóðvegarykið.

Vindmyllulestin á Landvegi með Heklu í baksýn.Landsvirkjun

Það var svo um hálffimmleytið í morgun sem áfangastað var náð við Vaðöldu, neðan Sultartangastíflu, en þá var sólin að koma upp.

Næsti flutningur verður svo í nótt. Farnar verða alls 42 ferðir á næstu sjö til átta vikum til að flytja fjórtán vindmyllur.

Lagt var stað úr Þorlákshöfn laust fyrir miðnætti.Landsvirkjun
