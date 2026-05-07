Fótbolti

Shakira gefur út nýtt HM lag

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Shakira sló í gegn í Suður-Afríku árið 2010 með lagið Waka Waka.
Shakira sló í gegn í Suður-Afríku árið 2010 með lagið Waka Waka. Stuart Franklin/Getty Images

Drottning fótboltatónlistar, Shakira, mun gefa út nýtt lag fyrir heimsmeistaramótið í sumar.

Shakira samdi frægasta HM lag sögunnar þegar hún söng „Waka Waka“ í Suður-Afríku árið 2010. Hún fylgdi smellinum eftir með öðru snilldarlagi, „La La La“ á HM í Brasilíu árið 2014.

Shakira hefur haldið sig til hlés á síðustu tveimur heimsmeistaramótum en míkrafónninn hefur verið mundaður á ný, fyrir HM 2026 sem fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.

Lagið var unnið í samvinnu við nígeríska poppprinsinn Burna Boy og kemur út þann 14 maí næstkomandi en formlegur frumflutningur verður á opnunarleik HM þann 11. júní.

Lagið ber heitið „Dai Dai“ en brot af því og tónlistarmyndbandinu, sem var tekið upp á hinum sögufræga Maracana leikvangi í Brasilíu, má sjá hér fyrir neðan.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið