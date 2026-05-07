Shakira gefur út nýtt HM lag

Drottning fótboltatónlistar, Shakira, mun gefa út nýtt lag fyrir heimsmeistaramótið í sumar.
Shakira samdi frægasta HM lag sögunnar þegar hún söng „Waka Waka“ í Suður-Afríku árið 2010. Hún fylgdi smellinum eftir með öðru snilldarlagi, „La La La“ á HM í Brasilíu árið 2014.
Shakira hefur haldið sig til hlés á síðustu tveimur heimsmeistaramótum en míkrafónninn hefur verið mundaður á ný, fyrir HM 2026 sem fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.
Lagið var unnið í samvinnu við nígeríska poppprinsinn Burna Boy og kemur út þann 14 maí næstkomandi en formlegur frumflutningur verður á opnunarleik HM þann 11. júní.
Lagið ber heitið „Dai Dai“ en brot af því og tónlistarmyndbandinu, sem var tekið upp á hinum sögufræga Maracana leikvangi í Brasilíu, má sjá hér fyrir neðan.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
